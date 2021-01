Palaneessa talossa epäillään olevan räjähteitä ja ammuksia Luumäen Jurvalassa – Pelastuslaitos on eristänyt alueen

Jurvalassa Luumäellä syttyi lauantaina illalla rakennuspalo. Pelastuslaitoksen ensimmäisten yksiköiden saapuessa kohteeseen talon pelastamiseksi ei ollut enää mitään tehtävissä.

Päivystävä palomestari Toni Jaako kertoo Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen tiedotteessa, että talo oli ilmiliekeissä jo silloin, kun palosta tehtiin ilmoitus hätäkeskukseen.

Palokunta keskittyi sammutustöissä suojelemaan viereisiä rakennuksia. Tuleen syttyneen rakennuksen annettiin palaa ja sammua itsekseen.

Jaakon mukaan on epäilys, että palaneessa rakennuksessa on ammuksia ja räjähteitä. Tämän vuoksi alue on eristetty.

– Palopaikkaa ei pidä lähestyä turvallisuussyistä, ei myöskään pelastuslaitoksen poistuttua paikalta. Alue pidetään eristettynä, Jaako sanoo.

Poliisi ja pelastuslaitos ovat käynnistäneet palonsyyntutkinnan tapaukseen liittyen.