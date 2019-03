Vihreät nimesivät kaksi viimeistä ehdokasta Imatralta ja Kotkasta

All Over PRess/Jarno Kuusinen

Kaakkois-Suomen vihreät ovat nimenneet kaksi viimeistä ehdokasta kevään eduskuntavaaleihin. Vihreiden listaa täydentävät Ritva Pohjola Imatralta ja Annika Aalto-Partanen Kotkasta.

Ritva Pohjola on eläkkeellä oleva äidinkielen lehtori ja logoterapeutti. Pohjola on myös kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen. Annika Aalto-Partanen on kehityspäällikkö ja meribiologi. Hän on Kotkan kaupunginvaltuuston jäsen Kotkan vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja.