Kohta pääsee taas piikille — Eksote oli viime vuonna Suomen paras ikäihmisten influenssarokottaja

Influenssarokotukset alkavat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella marraskuun alkupuolella.

Rokotus on erityisen tärkeä riskiryhmille, kuten vanhuksille, lapsille ja heikentyneen vastustuskyvyn omaaville. Rokotteen ottaminen on kuitenkin tärkeää myös perusterveille, joilla on lähipiirissään riskiryhmään kuuluvia.

— Kun riittävän moni ottaa rokotuksen, siitä kehittyy laumasuoja. Melkein kaikilla meillä on lähipiirissä vanhuksia, vauvoja tai muita suurentuneen sairastumisriskin omaavia, sanoo Eksoten terveysasemien vastaanottojen palvelupäällikkö Satu Simolin.

Infektiosairauksien ylilääkäri Pekka Suomalainen Eksotesta korostaa rokotuksen olevan tärkein keino influenssan ennaltaehkäisyssä.

— Riskiryhmien lähipiirin rokottaminen on tässä avainasemassa. Moni muuten terve sairastaa influenssan aika lievänä, mutta saattaa tartuttaa taudin muihin, joilla kyseessä voi olla erittäin vaarallinen sairaus, Suomalainen muistuttaa.

Hänen mukaansa myös terveydenhuollon henkilöstön rokottamista ei voi liikaa korostaa.

— Jokainen voi kysyä itseltään, haluaisinko että rokottamaton terveydenhuollon henkilö hoitaisi omaistani sillä riskillä, että tartuttaisi häneen vaarallisen influenssan.

Eksote on kausirokotusten kärkeä

Suomalainen iloitsee, että Etelä-Karjalassa on onnistuttu kansallisen rokotusohjelman influenssarokotusten kattavuudessa erinomaisesti. Viime vuonna Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen rekisterin mukaan Eksoten alueella oli Suomen paras kattavuus yli 65-vuotiaiden influenssarokotuksissa.

— Eksotessa rokotettiin 59 prosenttia yli 65-vuotiaista. Joillain alueella rokotuskattavuus on jopa alle 40 prosenttia, Suomalainen vertaa.

Myös lasten osalta Eksote on saavuttanut hyvät lukemat rokotuskattavuudessa. 6—35 kuukauden ikäisten lasten osalta Eksote on maan toiseksi paras influenssarokottaja. Rokotuksen sai viime vuonna runsaat 49 prosenttia pikkulapsista. Myös viime vuonna influenssarokotusohjelmaan tulleet 3—6-vuotiaat lapset on täällä rokotettu kattavimmin Suomessa, rokotuksen sai heistä vajaat 36 prosenttia, kun monin paikoin 3—6-vuotiaista rokotuksen sai alle 20 prosenttia.

Luvuissa eivät ole mukana yksityisen terveydenhuollon antamat rokotteet.

Influenssan tuloaikaa on hankala ennustaa

Tämän kauden influenssaa on tavattu jo Australiassa, mutta ei vielä isommassa määrin Euroopassa. Suomalaisen mukaan ei voi tarkkaan ennustaa, millainen epidemia tänä talvena on tulossa ja milloin se iskee, mutta varmaa on, että influenssa-aalto tulee jossain vaiheessa.

Influenssarokotetta on saatu Suomeen tänä syksynä vähän normaalia myöhemmin. Tämä johtuu Suomalaisen mukaan siitä, että rokotteen koostumusta harkittiin hieman pidempään sen varmistamiseksi, että se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Marraskuussa tai joulukuun alussa otettu influenssarokote ehtii antaa hyvän suojan influenssaa vastaan. — Pekka Suomalainen

Eksoten tiedotteen mukaan kansallisessa rokotusohjelmassa käytetään Vaxigrip Tetra -rokotetta. Se on sama valmiste kuin edellisenä vuonna, mutta sen molemmat A-viruskannat on vaihdettu viime kaudesta. Suomalaisen mukaan on jo tietoa, että A-viruksen osalta rokote on osoittanut toimivuutensa.

Rokotesuojan syntyminen vie kaksi viikkoa rokotteen pistämisestä. Jos rokotettu saa influenssan, on tauti yleensä lievempi ja toipuminen nopeampaa.

— Marraskuussa tai joulukuun alussa otettu influenssarokote ehtii antaa hyvän suojan influenssaa vastaan, Suomalainen sanoo.

Rokotuksia on tilattu enemmän kuin viime kaudella

Satu Simolinin mukaan rokotusten ottaminen on kasvanut joka vuosi

— Rokotuksia pitäisi riittää kaikille, niitä on tilattu enemmän kuin aiempina vuosina. Rokotuksen saa terveysasemalta ilman erillistä ilmoittautumista. Pieneen jonotukseen kannattaa varautua.

Simolin sanoo, että rokottamisesta tulee jonkin verran kyselyjä terveysasemille. Rokotteen sisällöstä ja rokotuspaikoista kysellään, ja ihmiset myös odottavat rokotukseen pääsyä.

— Moni soittaja kysyy, joko rokotuksen taas pian saa.