Melurajat ylittyvät reippaasti, mutta asukkaat osaavat myös arvostaa Kuutostien läheisyyttä: ”Parasta ja huonointa Oritlammella on se, että hyvä tie on vieressä,” sanoo Risto Tiainen liki 40 vuoden kokemuksella — Ensi vuonna meluvalli tulee hänen tonttiinsa kiinni

Joka päivä Oritlammen ohi jyristelee yli 700 rekkaa. Kuutostien melua on yritetty suitsia tuloksetta jo 20 vuotta, mutta viimein ensi vuonna alkaa tapahtua. Meluvallien paikat on jo merkitty maastoon. Tulossa on 700 metriä maavalleja ja myöhemmin vielä 500 metriä meluaitaa, minkä odotetaan lisäävän asuinalueen houkuttelevuutta.