Kaikkiaan seitsemän Otto-käteisautomaattia joutui väistymään Lappeenrannassa — Niistä vain yhdelle on toistaiseksi järjestynyt korvaava sijoituspaikka

Moni lappeenrantalainen on tällä viikolla ihmetellyt, mistä nostaa käteistä rahaa, kun tuttu Otto-automaatti on lakannut toimimasta tutulla paikalla.

Myllerrys johtuu siitä, että S-ryhmä tuo ensimmäiset Nosto-automaatit Lappeenrantaan ja Imatralle.

Ne korvaavat Lappeenrannassa seitsemän Otto-automaattia, joiden vuokrasopimukset on irtisanottu.

Yhden automaatin vaihdos tehdään Imatran Prismassa.

Yksi hämmentyneistä oli keskiviikkona Veikko Gren Taipalsaarelta.

Gren tekee päivittäistavaraostokset käteisellä, pankkikortti on isompien hankintojen varalta.

— Käteisen etuna on, että sillä on nopea maksaa, kun varaa tasarahan. Toisaalta aina tietää, mikä on saldo.

Uudet Nosto-automaatit tulevat Prismaan, ABC-Viipurinporttiin, Sokos hotelli Lappeen aulatilaan Isossa-Kristiinassa sekä Pallon, Myllykeskuksen ja Sammonlahden S-marketteihin.

Myynti- ja kehitysjohtaja Risto Lepo Nokas CSM:ltä uskoo, että Nosto-automaatit saadaan asennettua paikoilleen viimeistään huomenna perjantaina.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Nosto-automaatit ovat palvelleet jo jonkin aikaa.

Käteistä rahaa saatavilla

Talousjohtaja Annastiina Tiainen Etelä-Karjalan osuuskaupasta huomauttaa, että Nosto-automaattien avulla halutaan säilyttää käteisen rahan saatavuus.

Uusista automaateista asiakas voi nostaa myös kymmenen euron seteleitä.

— Käteisellä rahalla tehdään yhä noin kolmannes päivittäistavarakaupan ostoksista. Se jää nähtäväksi, miten kymmenen euron setelit kiinnostavat.

Annastiina Tiaisen mukaan on mahdollista, että Nosto-automaatteja tulee myöhemmin lisää muuallekin Etelä-Karjalaan.

Kyse olisi kokonaan uusista käteisautomaattien sijoituksista, sillä S-ryhmän tiloissa Otto-automaatteja ei ole korvattavaksi muualla maakunnassa.

Käteisnostot jakoon uudessa kilpailutilanteessa

Otto-käteisautomaatteja jää tässä vaiheessa 14 kappaletta Lappeenrannan keskustan alueelle.

Päällikkö Jouni Varis Automatian käteispalveluista huomauttaa, että uusia paikkoja etsitään koko ajan.

Yksi korvaava sijoituspaikka on löytynyt K-Supermarket Sammonlahdesta.

Hän ei lähde arvioimaan, miten asiakkaiden käteisnostot jakautuvat, kun myös Etelä-Karjalan automaattimarkkinoille ilmaantui kilpailija.

— Se olisi silkkaa arvailua. Meillä ei ole tarkkaa tietoa Nokas CSM:n automaattien käyttömääristä, eikä vastaavasti heillä meidän.

"Käteistä nostaa noin 82 prosenttia"

Variksen mukaan Lappeenrannan Otto-automaattien käteisnostojen luku- eikä euromäärää kerrota julkisuuteen nykyisessä markkinatilanteessa.

Valtakunnallisella tasolla käteisen käyttö vähenee noin 10— 11 prosenttia vuosittain.

Automatian verkkosivuilta voi lukea, että Suomessa on kaikkiaan 1400 Otto- ja Otto Plus -automaattia.

Käyttäjinä on noin 82 prosenttia suomalaisista ja automaateilla asioidaan yli 15 miljoonaa kertaa kuukaudessa.

Nokas ilmoittaa, että noin 40 prosenttia suomalaisista käyttää käteistä päivittäin.

Nordean maksupäätteet saavat jatkaa

Vaikka S-ryhmä irtisanoi Otto-automaatit toimitiloistaan, Nordea pankki saa yhä pitää kaksi maksuautomaattiaan Lappeenrannan Prismassa.

Ne on tarkoitettu vain Nordean asiakkaiden tilisiirtoihin.

Etelä-Karjalan osuuskaupan asiakkuus- ja hallintopäällikkö Antti Heinonen sanoo kaupan haluavan säilyttää mahdollisimman monipuoliset palvelut.

Toimipaikan johtaja Jaana Pulkkinen Lappeenrannan Nordeasta kertoo, että Prisman maksuautomaatti kirjasi helmikuun aikana 1400 maksutapahtumaa.

— Jos automaatti on ollut siellä teknisestä syystä tilapäisesti poissa käytöstä, siitä on tullut pankkiin runsaasti yhteydenottoja.

Vilkkaimmin Lappeenrannassa käytetään pankin maksupäätettä kauppakeskus Gallerian tiloissa keskustassa. Siellä näppäillään noin 70 prosenttia tapahtumista.

Kolmas maksupääte on K-Supermarket Lehmuksen aulassa.

Juttua muokattu 13.3.2019 klo 19.22: Korjattu Antti Heinosen nimen kirjoitusasu.

Käteisautomaatit

Nosto-automaatista voi nostaa käteistä kaikkien pankkien korteilla.

Automaatti jakaa 10 euron, 20 euron ja 50 euron seteleitä.

Nosto-automaatteja tulee tässä vaiheessa 7 kappaletta Lappeenrantaan ja 1 Imatralle.

Myös Otto-automaatista voi nostaa käteistä kaikkien pankkien korteilla. Automaatti jakaa 20 euron ja 50 euron seteleitä. Talletusominaisuus on Otto Plus -automaateissa.

Otto-automaatteja on Lappeenrannan keskustan alueella 14 kappaletta Automatian verkkosivun mukaan. Sijoituspaikat löytyvät netistä osoitteesta otto.fi

Se, onko käteisnosto maksullinen vai maksuton, riippuu kunkin pankkiryhmittymän omasta hinnoittelusta. Toiset rajaavat maksuttomuuden esimerkiksi viiteen käteisnostoon kuukaudessa, lopuista menee maksu.