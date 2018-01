Venäjä-mielinen järjestö kutsui Kiljusen ja Kopran vaalitarkkaijoiksi Venäjälle, taustalla duuman rahoittama puolalainen äärijärjestö Kai Skyttä Kansanedustaja Anneli Kiljusta puolalaisen äärijärjestön kutsu Venäjälle ei kiinnosta.

Jukka Kopran mukaan kutsun taustalla on Venäjän duuma.

Osa suomalaisista kansanedustajista on saanut sähköposteihinsa outoja kutsuja vaalitarkkailutehtäviin Venäjälle.

Eteläkarjalaisista kansanedustajista kutsun osallistua Venäjän presidentinvaalien tarkkailijaksi saivat Anneli Kiljunen (sd.) ja Jukka Kopra (kok).

Kutsu on laadittu niin, että se vaikuttaa EU:n viralliselta vaalitarkkailutehtävältä. Ylen mukaan kutsun lähettäjä on puolalainen venäjämielinen järjestö, joka käyttää nimeä European Council on Democracy and Human Rights (ECDHR). Kutsun on allekirjoittanut puolalainen Janusz Niedzwiecki, joka ilmoittaa olevansa järjestön johtaja. Todellisuudessa järjestöllä ei ole mitään tekemistä Euroopan unionin eikä Euroopan neuvoston kanssa.

Ylen mukaan Niedźwiecki on liitetty myös puolalaiseen ääripuolueeseen Zmianaan. Puolue myötäilee Venäjän johdon politiikkaa. Se tukee muun muassa Krimin valtausta ja Venäjän toimia Ukrainassa.

Puolueen perustaja on Mateusz Piskorski, joka pidätettiin Puolassa vuonna 2016 epäiltynä vakoilusta Venäjän hyväksi.

Taustalla yritys siloitella kuvaa vaaleista

Jukka Kopra sai vastaavan kutsun aiemmin myös Venäjän duuman vaalien yhteydessä ja on selvittänyt asiaa. Hän ei ole lähdössä tarkkailijaksi.

— Jäljet ja rahoitus johtavat Venäjän duumaan. Tarkoituksena on saada vaaleihin luotettavia tarkkailijoita, joiden kaikki kulut luvataan hoitaa hoitaa. Vaalien todellisuutta kutsutut eivät tule näkemään, vaan jotain aivan muuta siloteltua, Kopra sanoo.

Kopra ei osaa arvioida, miksi juuri hän sai kutsun. Kopran nimi on tullut Venäjällä tutuksi viimeksi Saimaan kanavan huoltotiekiistassa. Hän tapasi aikoinaan pääministeri Jyrki Kataisen seurueessa pääministeri Dmitri Medvedevin.

Kiljusen mukaan kutsu on yksi monista

Myös kansanedustaja Anneli Kiljunen sai kutsun.

— Oma reaktioni oli välittömästi, että en pääse sinne ajankohdan vuoksi, enkä muutenkaan ole halukas lähtemään. En kiinnittänyt kutsuun sen enempää huomiota.

Kiljusen mukaan kansanedustajille tulee jatkuvasti EU:sta ja muista lähteistä erilaisia viestejä.

— Monesti muotoilutkin saattavat olla mitä ihmeellisempiä. Siksi en suuremmin yllättynyt tästä kutsusta. Ajattelin, että se on yksi monien joukossa.

Kutsuista kertoi ensimmäisenä Yle.