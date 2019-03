Jutussa asiantuntijana toimii Lari-Pekka Ruotsi. Imatralainen Ruotsi on Saimaan ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan lehtori. Hän aloitti ravintolauransa Valtionhotellissa 1970-luvulla.

Ravintola Lalo on edullinen koko perheen ravintola, jonne on helppo tulla. Maanantaina alkuillasta syömässä on useita lapsiperheitä ja työpäivän jälkeen ruokailevia seurueita.