Myös Etelä-Karjalan koulut kiinni – Etelä-Saimaa kysyi Lappeenrannan opetustoimenjohtajalta, miten etäopetus ja lähiopetus järjestetään

Hallituksen linjauksen seurauksena myös Etelä-Karjalan koulut menevät kiinni ja lähiopetus pääosin keskeytetään keskiviikosta lähtien 13. huhtikuuta asti.

Poikkeuksena ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien lapset, joille järjestetään kouluissa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1–3-luokkien lähiopetus jatkossakin.

Toisena poikkeuksena poikkeuksena ovat erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, joiden lähiopetus järjestetään sitä tarvitseville.

Vielä maanantaiaamuna Lappeenrannan kaupungin johtoryhmä linjasi, että kaupungin koulut pysyvät auki. Jonkun verran koululaisia jäi jo maanantaina pois koulusta.

Mennäänkö Lappeenrannassa tiistaina kouluun, opetustoimenjohtaja Mari Routti?

– Lappeenrannan ei muuta ohjeistustaan, eli opetus järjestetään tiistaina kouluissa samaan tapaan kuin se on tähänkin saakka järjestetty.

– Keskustelimme rehtoreiden kanssa ja totesimme, että tiistaipäivän aikana on mahdollista ohjeistaa oppilaita, opastaa heitä mahdollisesti laitteiden ja verkkojen käytössä. Oppilaiden kanssa harjoitellaan ja sovitaan toimintatapoja siitä, miten oppilaat ja opettaja pääsevät videon välityksellä yhteyteen.

– Rehtoreiden näkemyksen mukaan meillä on hyvä valmius toimeenpanna hallituksen linjaukset keskiviikosta alkaen.

Onko etäyhteyden käyttöä jo harjoiteltu kouluilla?

– On, esimerkiksi Joutsenon koulussa, jonka rehtorit kertoivat heidän harjoitelleen Google Meetin käyttöä, koska sitä ei yleensä koulussa lähiopetuksessa tarvita. Muutoin verkkoympäristössä ja tietoteknisillä apuvälineillä työskentely on oppilaille hyvinkin tuttua.

Onko kaikilla oppilailla pääte, jolla he voivat osallistua etäopetukseen?

– Olemme osin asiaa jo kartoittaneet. Käytännössä kaikilla ei ole, sillä koulut vastaavat opetusvälinehankinnoista ja opetussuunnitelman toteuttaminen sinällään ei edellytä jatkuvaa päätelaitteen käyttöä. Erityisesti osa pienimmistä oppilaista käyttää koulun yhteisiä laitteita.

– Ryhdymme tekemään laitehankintoja, että riittävä määrä päätelaitteita saataisiin oppilaiden käyttöön. Meillä on jonkin verran päätelaitteita, jotka eivät ole tällä hetkellä opetuskäytössä. Ne on poistettu laitteiden uusimisen yhteydessä, mutta ovat ihan käyttökelpoisia. Otamme ne myöskin käyttöön.

– Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan oppilaiden kotona jo olevia päätelaitteita.

Kuinka lähiopetukseen jäävien oppilaiden opetus järjestetään?

– Maanantai-iltana ja tiistain aikana selvitämme, ketkä oppilaat ovat tämän lähiopetusoikeuden piirissä.

– Meidän siis tulee kartoittaa 1–3-luokkien oppilaiden huoltajien ammattitaustaan perustuva oikeutus lähiopetukseen. Lisäksi erityisen tuen piirissä olevilta huoltajilta tulee kartoittaa oppilaiden tarve lähiopetukseen.

– Kun olemme saaneet kerättyä tämän tiedon, meidän tulee suunnitella miten lähiopetus järjestetään. Miten lähiopetusryhmät muodostetaan, ketkä niitä opettavat ja ketkä vastaavat omien opetusryhmiensä itsenäisen työskentelyn ohjaamisesta.

Miten oppilaiden huoltajien pitää toimia?

– Huoltajille tulee tiistaina kysely. Toivoisin, että huoltajat valmistautuisivat jo vastaamaan siihen hyvissä ajoin ja pikaisella aikataululla. Tietysti virka-ajan puitteissa, jotta pääsemme suunnittelussamme eteenpäin ja että keskiviikkona toiminta sujuisi hyvin tämän hallituksen linjauksen mukaisesti.

Kuinka oppilaat ja oppilaiden huoltajat saavat jatkossa yhteyden omaan opettajaan?

– Olemme valmistelleet tätäkin tänään maanantaina, mutta määrittelemme toimintamallin tiistaina.

– Erityisesti oppilaiden tulee saada helposti yhteys omaan opettajaan tämän itsenäisen työskentelyjakson aikana, koska oppilaat varmasti tarvitsevat tukea.

– Tulemme antamaan tiedot, kuinka oppilaat ja huoltajat tavoittavat opettajan, jotta toiminta sujuu mahdollisimman laadukkaasti.

– Ihan kaikilla opettajilla ei ole käytössään työpuhelinta. On mahdollista, että teemme puhelinhankinnan.

Aiotaanko lähiopetus keskittää joihinkin tiettyihin kouluihin?

– Meidän pitää katsoa tiistaina karttaa sen jälkeen, kun meillä on tiedossa, ketkä lähiopetukseen jäävät ja tehdä ratkaisut sitten.

– Itselleni tämä hallituksen linjaus sinällään ei ollut yllätys, että opetus kouluissa päättyy nopealla aikataululla. Se oli jollain tavalla yllätys, että juuri tietyt ryhmät jäävät lähiopetukseen. Meillä ei ole siksi esimerkiksi suunnitelmaa, keskitettäisiinkö opetusta tiettyihin yksiköihin.

Ovatko kaikki opettajat jatkossa töissä ja jos ovat, etänä vai koululla?

– Näkemyksemme on, että tarvitsemme kaikki opettajat opetuksen järjestämiseen.

– Tänään maanantaina juuri pohdimme rehtoreiden kanssa, onko mahdollista tai sallittua, että opettajat työskentelisivät halutessaan koulun tiloissa. Se varmasti pystyttäisiin organisoimaan niin, että he eivät siellä toisiaan tapaa, vaan menevät hyvin varustettuun luokkahuoneeseen, jossa kaikki materiaalit ja muut ovat, suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta.

– Odotamme myös kansalliselta tasolta vähän tarkennettuja linjauksia, jotta pystymme ohjeistamaan henkilökuntaamme.

– Ainakin osalla opettajista oli ollut toive, että he työskentelisivät erittäin mielellään koulurakennuksessa juuri hyvän välineistön ja materiaalin takia.

Mitä tapahtuu kouluruokailulle?

– Hallituksen infossa ei tullut kannanottoa kouluruokailun järjestämiseen. Siinä käytetyt sanamuodot olivat mielestäni sen tyyppisiä, että kouluruokailua ei järjestettäisi.

– Rehtoreiden kanssa keskustelimme asiasta tänään ja totesimme, että ruokailun järjestäminen tässä tilanteessa ei olisi kovin järkevää, koska koko tällä järjestelyllä pyritään välttämään kasvokkain tapahtuvia kontakteja.

– Kun saamme valtakunnalliset ohjeet, toimimme niiden mukaisesti. Jos siihen jää paikallinen harkintavalta, suunnittelemme sitten siihen toimintamallin tiistain aikana.

Kuinka Lasten ja nuorten talon sairaalakoulun toiminta jatkuu?

– Tämä asia täytyy tiistaina varmistaa. Olemme velvollisia järjestämään opetuksen sairaalassa potilaana oleville oppilaille, mutta siihen ei tullut hallituksen linjauksissa kannanottoa.

– Oma oletukseni on, että sairaalakoulu voisi jatkaa toimintaansa, mikäli oppilailla siihen tarvetta on. Mikäli se on kunnan harkittavissa oleva asia, näkemykseni on, että se on tärkeä toiminto ja se järjestetään, mikäli se on vain sallittua.