”Ei vaikuta elämääni mitenkään” – Opiskelijat maksavat kortilla mukisematta Skinnarilan kampuksen käteisettömässä Salessa, mutta muut paikalliset ruokakaupat eivät aio kieltäytyä kahisevasta

Käteisetöntä maksamista on kritisoitu siitä, että käteisrahasta kieltäytyminen asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Eekoon Olli Kurpan mielestä ruokakauppojen käteisetöntä maksamista on järkevää kokeilla vain ympäristöissä, joissa asiakaskunta on nuorta. Käteisettömyys voi myös lisätä kaupan turvallisuutta.