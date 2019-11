Etelä-Saimaan näköislehti on vapaasti luettavissa, Postin lakko vaikuttaa paikoin lehtien jakeluun

Etelä-Saimaan näköislehti on vapaasti luettavissa Postin lakon ajan. Näköislehti on painetun lehden digitaalinen versio, ja löydät sen nettisivujemme yläreunan valikosta sekä mobiilisovelluksestamme.



Valtaosa Etelä-Saimaan tilaajista saa painetun lehden normaalisti lakosta huolimatta.



— Yli 90 prosenttia maakuntalehtiemme tilauksista on varhaisjakelussa tai taajamien ulkopuolella heittolaatikkojakelussa, Kaakon Viestinnän paikallisjohtaja Jarmo Koskinen sanoo.



Lakko koskettaa Kaakon Viestinnän maakuntalehtien noin 8 300:aa lehtitilausta, jotka Posti jakaa normaalisti päiväaikaan perusjakelussa kirjepostin mukana. Näistä 7 550 on lähialueen lehtitilauksia, joista Kaakon Viestintä on onnistunut sopimaan Postin kanssa poikkeusjärjestelyn.



— Lähialueen perusjakelussa olevat saavat lakon aikana lehtensä noutolaatikoihin, josta he ovat aiemminkin hakeneen viikonloppuisin lehtensä. Arkisin perusjakelun lehdet on jaettu tilaajien omiin postilaatikoihin, mutta nyt pystymme tarjoamaan joka päivä viikonlopun palvelutason.



Etelä-Saimaan tilaajista 1 798 saa maanantaista lähtien lehtensä noutolaatikkoon.

Kokonaan ilman lehteä jää 81 Etelä-Saimaan etätilaajaa. Posti jakaa etätilaukset lehden ilmestymismaakuntaa kauemmas, esimerkiksi Helsinkiin.

Kaikkiin tilauksiin sisältyy digisisältöjen lukuoikeus



Kaikkiin Etelä-Saimaan tilauksiin sisältyy oikeus lukea digisisältöjä, eli sekä näköislehteä että verkkosivujen artikkeleita. Tilaajat voivat aktivoida tunnuksensa täältä. Samoilla tunnuksilla voi lukea myös Itä-Savon, Kouvolan Sanomien, Kymen Sanomien sekä Länsi-Savon näköislehtiä sekä verkkojuttuja. Lakon ajan näköislehdet ovat luettavissa ilman kirjautumista.



Mobiilisovelluksemme voi ladata puhelimeen tai tablettiin ilmaiseksi sovelluskaupoista tai täällä. Sovelluksiin kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin verkkosivuillekin.