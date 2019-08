Saimaa-sopimus jatkuu vuoteen 2025 — Sopimuksen taustalle yhdistys, jonka kotipaikka ratkaistaan riitojen välttämiseksi arvalla

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon Saimaan yhteismarkkinointiin liittyvää Saimaa-sopimusta jatketaan vuoteen 2025.

Taustalla ovat hyvät kokemukset kolmelta viimeiseltä vuodelta.

Matkailijamäärät ovat nousseet ja kansainvälinen medianäkyvyys on kasvussa.

Tavoitteena onkin Saimaan alueen nostaminen kansainvälisesti merkittäväksi matkailukohteeksi lisäämällä matkailijoiden määrää ja matkailutuloja.

Myös matkailuyritykset ovat nähneet yhteistyön kehittämisen erittäin tärkeänä.

Suomen merkittävimmät matkailualueet ovat Helsinki ja Lappi. Jatkossa Saimaan alue halutaan nostaa niiden rinnalle.

Yhdistys taustalle

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo ovat keskustelleet yhteistyön tiivistämistä entisestään keväästä 2018.

Jatkossa yhteistyön ohjauksen ja seurannan tehostamista kehittämään perustetaan yhdistys, jonka jäseniä ovat sopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot.

Tämä on askel eteenpäin, mutta emme ole vielä maalissa. — Matti Viialainen

Toimintamalli esiteltiin kaupungin- ja maakuntajohtajille tämän vuoden huhtikuussa. Päätöksiä yhdistyksen perustamisesta on odotettavissa syksyn aikana.

Yhdistyksen kotipaikkaa ei ole vielä määritelty. Ristiriitojen välttämiseksi kotipaikka ratkaistaan arvalla.

Kasvu ei synny itsestään

Uuteen Saimaa-sopimukseen on liittymässä myös Varkauden kaupunki.

Lisäksi uudessa sopimuksessa ei rajata yhteistyötä kansainväliseen markkinointiin, vaan jatkossa kotimaan markkinointi nousee vahvemmin kuvaan.

— Tämä on askel eteenpäin, mutta emme ole vielä maalissa. Uusi toimintamalli on kuitenkin hyvä etappi matkailuyhteistyön kehittämisessä. Nyt on tärkeää sopia yhteistyön kehittämisestä saatujen kokemusten pohjalta ja mahdollistaa sen tekeminen, sanoo Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen.

Etelä-Savossa Saimaa-sopimuksen jatko nähdään tahtotilana matkailuyhteistyölle.

— Matkailun kasvu ei synny itsestään, vaan tarvitaan panostuksia ja yhteistyötä. Erityisesti kansainväliseen markkinointiin tarvitaan voimavarojen yhdistämistä, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen sanoo.

Uusi Saimaa-sopimus astuu voimaan ensi vuoden alusta, jolloin sen toteuttamisesta vastaava yhdistys on perustettu ja toimintavalmis.