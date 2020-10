Luumäen kunnan kauppaama "puuhamaa" huudettiin 43 000 eurolla

Luumäellä Heikkiläntiellä kunnan huutokauppaama talo pihapiireineen saanee pian uudet asukkaat.

Kunta myi kohdetta nettihuutokaupalla. Esittelyteksti oli otsikosta lähtien railakkaan erilainen ollakseen julkisen tahon kohteesta:

– Yllätä itsesi ja lähipiirisi todellisella puuhamaalla :), Luumäki, otsikko houkuttelee.

– Tässä on tarjolla sellainen pihapiiri, ettei Espoossa ymmärretä. Vanhaan navettaan mahtuu leluja ja vimpaimia vaikka millä mitalla ja polttopuita on tehty valmiiksi ihan huolella. Kymmenessä minuutissa ajat pankkiin, Alkoon tai vaikka hammaslääkäriin, kun yleinen tie on aivan talosi vieressä. Lähtiessä kannattaa kuitenkin vilkaista oikealle ja vasemmalle; vaikka harvemmin sieltä ketään tulee, kohteen markkinointiteksti maalaili Huutokaupat.com sivuilla.

Hirsirunkoisen 1920-luvun talon lisäksi kohteeseen kuuluivat "hurmaava aitta", kuivaamorakennus sekä kiinteistöön kuuluva bonusrakennus hieman erillään varsinaisesta pihapiiristä.

– Tällä kiinteistöllä siis löytyy puitteita mitä mielikuvituksellisimpiin harrastuksiin, mainosteksti lupaa.

Puuhamaa huudettiin 43 000 eurolla

Korkein huuto, 43 000 euroa jätettiin alle minuutti ennen tarjousten jättöajan umpeutumista sunnuntaina kello 20.

– Melkein oli huutokaupan seuraamista varten popcornit varattuna, naurahtaa kunnan tekninen johtaja Erik Forstén.

Loppusuoralla kunnan "puuhamaaksi" mainostaman kohteen omistajaksi havitteli neljä tarjoajaa, joista kaksi viimeistä kävi kiivaan viime minuuttien korotuskamppailun.

Viimeisen reilun varttitunnin aikana tarjoussumma nousi vielä melkein 18 000 euroa.

Forsténin mukaan tarjous tarkistetaan vielä, ja asia etenee sen jälkeen valtuuston päätettäväksi, jos kunnanhallitus esittää kauppaa hyväksyttäväksi.

– Tavoiteltavasta hinnasta ei ollut minkäänlaista saatekeskustelua.

Forstén myöntää olevansa pirtsakan esittelytekstin laatija. Hänen aikanaan on aikaisemmin huutokaupattu netissä Kannuskosken lakkautettu kyläkoulu, ja parhaillaan on vielä yksi rantatontti myynnissä huutokaupalla viikon verran.

Forstén kannustaa olemaan yhteydessä myös Luumäen kuntaan, jos mielii ostaa jonkun sorttista paikkaa paikkakunnalta. Osa kaupan olevista yksityisten kiinteistöistä voi olla hiljaisessa myynnissä, mutta kunnassa niistä voi olla tietoa. Kaikki kohteet eivät ole välittäjien nettisivuilla.

Nyt huutokaupassa ollut puuhamaakiinteistö oli tullut Luumäen kunnalle perintönä. Näytössä sitä kävi etukäteen katsomassa viisi kiinnostunutta tahoa.