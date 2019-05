Petteri Rantamäki on poikkeustapaus. Kauppatieteen maisteriksi ensi vuonna valmistuva Rantamäki jää työskentelemään Lappeenrantaan toisin kuin valtaosa Lappeenrannan–Lahden teknillisestä yliopistosta (Lut) valmistuvista opiskelijoista.

— En tiedä omista opiskelukavereistani ketään, joka olisi jäänyt tai jäämässä Lappeenrantaan. Etenkin kauppatieteiden opiskelijoista suurin osa lähtee pois. Lappeenranta on pieni kaupunki. Täältä ei löydy paljonkaan sellaisia työpaikkoja, jotka tarjoaisivat tarpeeksi haasteita ja mahdollisuuksia urakehitykseen.



Lut teki opiskelijoilleen valmistumisvaiheen työllistymiskyselyn, jonka mukaan valmistumisen jälkeinen työpaikka oli Etelä-Karjalassa vain noin 15 prosentilla, joka tarkoittaa runsasta 50 henkilöä kyselyyn vastanneista opiskelijoista.



Määrä on pieni siihen nähden, että Lutista valmistuu vuosittain useita satoja opiskelijoita. Yliopiston tutkintotavoite tälle vuodelle on yhteensä noin 650 ylempää tutkintoa (diplomi-insinöörit ja kauppatieteen maisterit).



Rantamäki onkin erityisen kiitollinen IT-konsultointitalo Visman työpaikastaan, jonka hän sai sattumien kautta.

— Olin vaihdossa Shanghaissa, kun huomasin, että yliopiston työpaikkailmoituksia jakavassa Facebook-ryhmässä kerrottiin trainee-paikasta Vismalla.



Rantamäki aloitti työn opintojen ohella syksyllä 2017 ja tällä hetkellä työskentelee tilitoimistojen liiketoiminnan kehittämisen parissa.

— Sekä työnantajan että itseni puolelta on varsin varmaa, että tulevaisuudessa jatkan yrityksessä.