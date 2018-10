Ruokolahden hyvinvointiasema on ollut koko syksyn ilman lääkäriä. Aiemmin terveyskeskuslääkäreitä oli kaksi, jonka jälkeen määrä supistui yhteen. Elokuun lopulla terveyskeskuksen viimeinenkin lääkäri lähti.

Eksotea on moitittu paljon siitä, että he ovat jättäneet kunnan ilman vakinaista terveyskeskuslääkäriä. Nyt kuitenkin näyttää siltä, ettei Ruokolahdelle ole helppoa saada lääkäriä, lukuisista yrityksistä huolimatta.

Tällä hetkellä Eksote pyrkii palkkaamaan hyvinvointiasemalle ostopalvelulääkärin. Vakituisen viran saisi heti sopiva lääkäri, jos halukkuutta vain löytyisi. Toistaiseksi näin ei kuitenkaan ole ollut, eikä sen vuoksi virallista hakuakaan ole.

— Kaikkemme yritämme tehdä, mutta toistaiseksi emme ole saaneet sinne lääkäriä. Aktiivisesti eri kautta on verkot vesissä, aina jotain pientä vihjettä tulee ja niihin tartutaan. Mitään varmaa ei kuitenkaan ole. Virka täytettäisiin heti, jos tietäisimme, että joku tulisi, Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula sanoo.

Kuntahankintakilpailutuksen kautta ei tullut yhtään sopivaa vaihtoehtoa. Tällä hetkellä Eksotella on Karhulan mukaan lupa suorahankintaan, jolla ostopalvelulääkäri yritetään löytää.

Lääkäripula on vaivannut vuosikymmeniä

Karhulan mukaan lääkäripulaa on Ruokolahden lisäksi myös koko Kaakkois-Suomen alueella ja se on jatkunut vuosikymmeniä. Heti kun lähdetään yliopistosairaalakaupunkien ulkopuolelle, lääkäreiden kiinnostus lopahtaa. Toivoa Karhulan mukaan on, sillä lääkärikoulutukseen hyväksyttyjen määrää on lisätty.

Vaikka uusia lääkäreitä tulee, se ei kuitenkaan näy heti. Esimerkiksi Ruokolahdelle etsittävän lääkärin pitää olla valmistunut, jotta hän voi toimia yksin hyvinvointiasemalla. Jos lääkäriä ei löydy, on mietittävä muita vaihtoehtoja, esimerkiksi etälääkäriä. Se tarkoittaa sitä, että lääkärin voisi ”tavata” hoitajan välityksellä Ruokolahdella, vaikka lääkäri olisikin Imatralla tai Lappeenrannassa.

— Siinä voisi saada edes sen katsekontaktin, Karhula sanoo.

Lappeenranta on ainoa tyydyttävä

Ruokolahden lääkäritilanne on ollut eniten tapetilla, mutta kovin hääppöinen se ei ole muuallakaan.

— Honkaharjussakaan ei ole kovin hyvä tilanne. Muutamia omia lääkäreitä ja jonkin verran ostoa, mutta emme me sinnekään ole saaneet omia lääkäreitä niin paljon kun olisi haluttu. Rautjärvellä on muutama omalääkäri ja jonkin verran ostoja, siellä on ihan kohtuullinen tilanne, Karhula sanoo.

Paras tilanne on Lappeenrannan Armilassa, jossa tilanne on Karhulan mukaan tyydyttävä.

— Oikeastaan ainoa mistä voi sanoa, että on tyydyttävä tilanne, on Armila. Pulaa on.

heidi veijalainen Honkaharjussa kärsitään myös jossain määrin lääkäripulasta. Honkaharjun lääkärit saattavat tulevaisuudessa olla etäyhteyksillä myös Ruokolahdelle.