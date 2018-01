Ikkuna jäi auki, vesiputki halkesi ja jäätyi Kaukopään tehtailla — Palokunta imuroi vettä useasta kerroksesta Tehdaspalokunta ja kaksi yksikköä Imatran VPK:sta ovat paikalla imuroimassa lattioille levinnyttä vettä pois. Tapani Tolvanen

Stora Enson Kaukopään tehdasalueella Imatralla on sattunut vesivahinko. Ikkuna on jäänyt auki Kartonkikone 5:n alueella, minkä takia vesiputki on jäätynyt ja haljennut.

Paloesimies Arto Taina Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että vettä on päässyt vuotamaan useampaan kerrokseen tehdasrakennuksessa.

Tehdaspalokunta ja kaksi yksikköä Imatran VPK:sta ovat paikalla imuroimassa lattioille levinnyttä vettä pois.

Vuotaneen veden määrästä ja vahinkojen suurudesta ei toistaiseksi ole tietoa.