Pettilässä on paitsi hiljaisuutta myös eloa? — Vinkkaa toimitukselle kotikyläsi hienoimmat ja ihmeellisimmät asiat Pettilän kylätien hiljentymisestä ja talojen autioitumisesta kertova juttu aiheutti keskustelua Savitaipaleen Kuivasensaaressa. Anne Kokkonen Pettilän polkuformulakilpailu päättyi heinäkuussa 2001 kolmen parhaan joukkueen samppanjajuhliin. Arkistokuva.

Etelä-Saimaassa viime viikolla julkaistu juttu Pettilän kylästä on herättänyt keskustelua Savitaipaleen Kuivasensaaressa. Jutussa kerrottiin muun muassa kylätien hiljentymisestä, talojen autioitumisesta ja väsähtäneestä talkoohengestä. Jutun julkaisun jälkeen toimitus on saanut viestejä, joiden mukaan Pettilässä on hiljaisuuden lisäksi eloa.



Etelä-Saimaan toimitus pyytää nyt kyläläisiltä vinkkejä jatkojuttua varten. Pettilässä järjestetään kesäisin polkuformulakilpailut, mutta mikä kaikki muu kylässä on hyvää, arvokasta ja erikoista? Mitä aktiivista toimintaa kylässä on? Keitä Pettilään on viime aikoina muuttanut?



Samalla toivomme vinkkejä myös muista Etelä-Karjalan kylistä. Kylien hienoista, oudoista tai ihmeellistä asioista voi lähettää tietoa osoitteeseen uutinen@esaimaa.fi otsikolla Elävät kylät.