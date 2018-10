Jyrki Vallesta IPV:n uusi pelinjohtaja — SaiPan fysiikkavalmentaja Mikko Paunonen myös mukaan superpesisjoukkueen valmennukseen

Jyrki Valle on Imatran Pallo-Veikkojen superpesisjoukkueen pelinjohtaja. Vallen ja IPV:n sopimus on kaksivuotinen.

Valmennustiimiin liittyvät lisäksi kokenut pesäpallomies Matti Mansikka ja myös SaiPan fysiikkavalmentaja Mikko Paunonen.

Valle, 42, on ollut viimeiset pari kautta IPV:n superpesisjoukkueen valmennustiimissä Petri Tuuvan aisaparina. Hänellä on pelinjohtokokemusta Kouvolan Pallonlyöjien viuhkamiehenä sekä naisten Superpesiksestä Pesä Yseistä. Valle valittiin naisten Superpesiksen vuoden pelinjohtajaksi 2006.

Vanha peluri

Oman pelaajauransa Valle päätti 2002. Menneenä kesänä edustusjoukkueen valmennuksen lisäksi hän johdatti IPV:n C-nuoret SM-kultaan.

— Varmaan 3—4 viikkoa tätä asiaa vatvottiin seuran kanssa. Kiinnostus on ollut kova koko ajan, mutta muiden asioiden järjestäminen kuntoon vei aikaa tämän verran, Valle kertoo IPV:n tiedotteessa.

— Varmaan semmoinen hyvä keskusteluyhteys joukkueen ja valmennuksen kesken on avainasemassa. Yhdessä tätä hommaa tehdään ja yhteistyö on avainasia kaikessa tekemisessä, Valle linjaa.

Kovaa kalustoa

IPV:n joukkue on kokenut paljon muutoksia sitten kauden 2018. Uusina pelaajina mukaan ovat tulleet Sami Partanen, Teemu Nurmio ja Konsta Hyötyläinen.

— Tämä on siinä mielessä jännä tilanne, että prosentuaalisesti joukkue on muuttunut varsin paljon. 12 vakiopelaajasta viisi on vaihtunut ja tavallaan se tuo uuden tilanteen eteen ihan kaikille, Valle sanoo.

Joukkueen kakkospelinjohtaja valitaan myöhemmin.