Taipalsaarella innostuttiin muuttamaan vapaa-ajan asuntoja vakituisiksi: suurin kiinnostus nyt Jänkäsalon ja Kattelussaaren alueella

Taipalsaarella suhtaudutaan myötämielisesti mökkien muuntamiseen vakituisiksi asunnoiksi. Myös Savitaipaleella hakemuksia on ollut joitakin vuosittain.

Taipalsaarella on tänä vuonna ollut pienoinen trendi hakea vapaa-ajan asunnon muuntamista vakituiseen asumiseen. Hakemuksia on ollut käsittelyssä ainakin toista kymmentä, kertoo kunnan tekninen johtaja Samuli Kakko.

Esimerkiksi Jänkäsalo-Kattelussaaren alueelta näitä hakemuksia on tänä vuonna tullut useita. Alueen kaava on parhaillaan päivityksessä, ja hakemuksia käsitellään siinä yhteydessä.

– Myötämielisiä ollaan oltu, eli lupa ollaan myönnetty, jos se on teknisesti mahdollista, Kakko sanoo.

Kiinteistörekisteri päivityksessä

Taipalsaarella on edelleen käynnissä projekti, jossa päivitetään tietoja kiinteistöjen rakennuskannasta.

– Mantereen puolella asemakaavan ulkopuoliset kiinteistöt alkavat olla pikku hiljaa kartoitettu, Kyläniemi kartoitetaan ensi vuonna, sitten ovat saaret, Kakko kertoo.

Projekti jatkuu vielä ensi vuoden. Kiinteistöjä on käyty läpi useampi tuhat, ja viety päivitetyt tiedot rekisteriin.

– Aika monessa kiinteistössä on ollut päivitettävää. Osa on pieniä teknisluonteista päivityksiä. On rakennuksia, joille ei ole haettu lupia, sekä toisin päin, rekisterissä rakennuksia, joita ei enää ole olemassa, Kakko selvittää.

Paljon on ollut käsittelyssä jälkikäteen haettuja rakennuslupia. Joko ei ole ollut lupia tai lupa on rauennut.

– Päivitettyjen kiinteistötietojen vaikutukset kiinteistöveron tuottoon selviävät vasta sen jälkeen, kun koko projekti on valmis. Ensi vuonna vielä kirjataan loputkin tiedot, ja vaikutus nähdään ehkä seuraavana vuonna. Projektiin on ollut palkattuna oma henkilönsä. On iso työ, kun kaikki rakennusluvat käydään läpi, mutta onpahan sen jälkeen sitten rekisterit paikkansa pitäviä.

Savitaipaleella viime vuoden vauhti

Naapurikunta Savitaipaleellakin on haettu vapaa-ajan asuntojen muuntamisia vakituiseen asuinkäyttöön, mutta tahti on ollut edellisvuosien tasoa, noin neljää lupaa vuodessa.

– Jos perusteet on kunnossa, luvat menevät läpi. Yleensä poikkeamislupavaiheen ennakkokatselmuksessa sanon, onko läpimenoon mahdollisuutta vai ei, kertoo Savitaipaleen rakennustarkastaja Jorma Kuisma.

Poikkeamislupa tarkoittaa poikkeamista kaavasta, ei rakentamismääräyksistä. Niistä ei saa poikkeamaa. Loma-asuntomääräykset ovat erilaiset kuin ympärivuotisen asumisen. Ympärivuotisen asunnon pitää täyttää kriteerit muun muassa lämmöneristyksen ja jätevedenkäsittelyn suhteen. Ympärivuotiseen asuntoon pitää päästä hälytysajoneuvolla, joten esimerkiksi saareen lupaa ei voida myöntää.

– Saariin ei ole haettukaan, kun olemme tehneet selväksi, ettei lupaa voi saada, Kuisma linjaa.

Rakennuslupien kokonaismäärä Savitaipaleella on edellisvuoden tasolla.