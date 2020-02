Millaisia ajatuksia ilmastonmuutos herättää eteläkarjalaisissa lapsissa? Ovatko he toiveikkaita, pelokkaita, luottavaisia tai turhautuneita? Tällaisiin kysymyksiin taitelijat Mariina Niittymäki ja Heidi Haiko etsivät vastauksia lapsille järjestetyissä työpajoissa. Kiinnostavasta materiaalista syntyi näytelmä.

Olipa hyvä esitys ja tärkeä aihe. Kerrankin meitä kuunnellaan.

Tällaista palautetta Mariina Niittymäki ja Heidi Haiko ovat saaneet lapsilta kiertäessään eteläkarjalaisissa kouluissa esittämässä ilmastonmuutosta käsittelevää lastennäytelmää Annabellan muovinen maailma.

Vaikka itse näytelmä on Niittymäen ja Haikon eli aikuisten käsikirjoittama ja toteuttama, se pohjautuu paikallisten lasten omiin ajatuksiin, tunteisiin ja pelkoihin liittyen ilmastonmuutokseen.

Niittymäki ja Haiko kohtasivat lapsia ja kuulivat näiden mietteitä työpajoissa, joita he kävivät vetämässä lähiseudun kouluissa.

– Halusimme, että lapset pääsevät tekemään erilaisia luovan ilmaisun harjoitteita ja antoisia draamajuttuja, Niittymäki kertoo.

– Taustalla oli kuitenkin ajatus, että tätä kautta saamme samalla kerättyä tärkeää materiaalia käsikirjoitukseemme.

Kai Skyttä Maanantaina Annabella-esitys nähtiin Saimaanharjun koululla.

Lapsilta tuli turhautunutta ja huolestunutta palautetta siitä, etteivät läheskään kaikki aikuiset näe ilmastonmuutosta niin tärkeänä kuin pitäisi, vaikka juuri aikuisten pitäisi kantaa vastuuta tästä asiasta.

Paitsi lasten ajatuksia ja mielipiteitä näytelmään päätyi suoraan lasten suusta kuultuja, herkullisia, lentäviä lauseita. Myös osa näytelmän hahmoista on lasten keksimiä ja kehittelemiä.

Niittymäelle ja Haikolle kertyi valtavasti materiaalia, sillä alakoululaisille järjestettyjä työpajoja oli kaikkiaan 21.

– Jokainen työpaja oli erilainen ja uniikki. Kunkin pajan jälkeen suunnittelimme erikseen, mitä teemme seuraavalla kerralla, Niittymäki kertoo.

Kai Skyttä Esityksessä hyödynnetään videotekniikkaa, joiden avulla näytelmään saadaan tuotua hieman surrealistisia kohtauksia, pelkoja ja unia.

Noin tunnin kestävässä näytelmässä muovitehtaanjohtaja Anabellalle alkaa tapahtua kummallisia asioita, kun hänen lelutehtaansa työntekijät irtisanoutuvat. Tehtaanjohtaja jää yksin valtavaan tehtaaseen ja yrittää ratkaista tuotannon jatkumisen ilman työntekijöitä.

Kaikki ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaisesti. Tapahtumat tempaavat hänet seikkailuun, jonks aikana hän tapaa hassuja ja erikoisia hahmoja ja joutuu pohtimaan uudelleen omia valintojaan ja arvomaailmaansa.

– Vaikka meitä esiintyjiä on lavalla vain kaksi, todellisuudessa mukana on ollut yli kymmenen hengen työryhmä, Niittymäki kertoo.

Kaksikko on muun muassa pyytänyt konsultaatioapua ammattiohjaajilta Ilmari Pursiaiselta ja Aapo Stavénilta ja Teemu Myyryläinen on suunnittelut valaistuksen.

Annabellassa hyödynnetään myös videotekniikkaa, joiden avulla on pystytty hyvin ilmaisemaan lasten surrealistisia, osin painajaismaisiakin unia. Videoissa esiintyy monia outoja ja hauskoja hahmoja ja videoilla onkin mukana useita eri näyttelijöitä.

Annabellassa näyttelevä Heidi Haiko on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja. Mariina Niittymäki taas tunnetaan ensisijaisesti muusikkona, mutta on kulttuurin moniosaaja. Naisten perustama teatteriryhmä on viralliselta nimeltään Late-kiertueteatteri lapsille ja nuorille.

Draamatyöpajat, käsikirjoitus, näytelmän valmistus sekä kouluesityskiertue on toteutettu Etelä-Karjalan kulttuurirahaston myöntämällä apurahalla. Myös Lappeenrannan kaupunki tuki produktiota kulttuuriavustuksella.

Kaikille avoimet teatteriesitykset nähdään Nuijamiehessä tämän viikon sunnuntaina eli 23. helmikuuta kello 15 ja ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona eli 25. ja 26. helmikuuta kello 18.30. Esitys sopii kaikille yli seitsemänvuotiaille.