Liikuntarajoitteisuus tai hengitystuki eivät estäneet Pietari Ahtiaista toteuttamasta vuosien haavettaan – Pietarin keittiössä kokoaa Ahtiaisten kotiruokareseptit kirjaksi

Arkisiin kotiruokiin saa Ahtiaisen mukaan vaihtelua inspiroimalla. Vuosien ajan mielessä muhinut kirjaprojekti on vihdoin valmis.

Duchennen lihasdystrofiaa sairastava savonlinnalainen Pietari Ahtiainen on julkaissut oman keittokirjan, joka on saanut nimekseen Pietar.in keittiössä. Ahtiainen kertoo, että kaikki kirjaan kootut reseptit on itse kehitelty ja kokeiltu. Hänen oma elämäntilanteensa hidasti keittokirjan kasaamista, sillä lähes kaikki reseptit olivat valmiina kokoamista varten jo vuosien ajan.