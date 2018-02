Imatran kylpylän 80 metrin liukumäki saadaan paikalleen huhtikuussa, laskemaan sitä pääsee juhannukseen mennessä Kylpylän laajennustyöt etenevät kohti kesää. Myös Tokmannin monttu Vuoksenniskalla alkaa saada senioritalon muotoja. Jasmin Ojalainen Laajenusosa alkaa sulautua paikalleen kun se saa pintaa yllensä ensi viikolla. Kymmenen metrin korkeuteen asennettava liukumäki lähtee tornin seinässä olevasta reiästä.

Imatran kylpylän nykyisen Taikametsän rinnalle rakennettava noin 400 neliöinen uusi allasosasto alkaa jo muistuttaa sellaista. Seinät ovat pystyssä ja hommat etenevät sisäpuolellakin, kertoo rakennuttaja Ari Lattu YH-rakennuttajalta.

— Rakennus on julkisivun verhousta vaille valmis, siinä on vesikatto, lämmöneristeet ja ikkunat jo päällä. Sisällä väliseinät on tehty ja tällä hetkellä käynnissä ovat allasosaston laatoitukset ja alakattotyöt.

Julkisivu saa osakseen tummanharmaata rivipeltikattoa ja kirjavaa kivilevyä. Sisäpuolella tapahtuu tällä hetkellä myös seinien laatoituksia ja alakattotyöt, täsmentää Lattu. Altaat saavat vielä odottaa laattapintaansa, kun vedenkäsittelytekniikkaa asennetaan.

— Väliseinät on sisällä tehty, tällä hetkellä siellä on käynnissä ilmanvaihto-, sähkö- ja allaslaiteasennuksia. Isoista laitteista varmasti 70 prosenttia on jo paikallaan.

Huhtikuussa paikalleen löytää kymmenen metrin korkeudesta laskeva 80 metrin liukumäki, joka mutkittelee osin rakennuksen ulkopuolella.

— Sen kokoamiseen varataan useampi viikko, kertoo Lattu.

Vuoden kestävä rakennustyömaa on määrä saada pakettiin toukokuun lopussa. Käyttöön allasosasto otetaan juhannukseen mennessä.

Jasmin Ojalainen Vuoksenniskan senioritalon runko nousee vielä kevään aikana.

Vuoksenniskalle niin ikään YH-rakennuttajan toimesta nouseva senioritalo Immalan Loiste on sekin saanut talven mittaan seiniä ympärilleen. Ensimmäinen kerros alkaa löytää muotojaan, Lattu kertoo.

— Toiseen siipeen on valettu kellarikerroksen holvi ja nyt ykköskerrokseen on elementtiasennus käynnissä. Lattiaa valetaan ensi viikolla.

Latun mukaan seuraavaksi muurataan väliseiniä ja kokonaisuudessaan runko

saadaan pystyyn huhtikuun aikana. Täysin valmiin ilmeen entinen Tokmannin monttu saa vuonna 2019.