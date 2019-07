Minä vuonna Hassisen kone soitti Linnoituksessa? Minkä festivaalin esiintyjäkattaukseen kuului niin Cheek, PMMP kuin Apulanta? Perjantaina alkava punkfestari LPRHC Fest on vakiinnuttanut paikkansa Lappeenrannan kesässä, mutta moni muu tapahtuma on kuopattu-Testaa, mitä muistat niistä!

Lappeenrantaan on aina haikailtu suurta kesätapahtumaa ja kaupungissa on nähtykin niin monenlaista festivaalia ja musiikkitapahtumaa, ettei kaikkia enää edes muista. Kokeile Etelä-Saimaan tietokilpailun avulla, mitä sinä muistat.

LPRHC Fest alkaa perjantaina. Punk-, hardcore- ja rapmusiikkiin keskittyneestä tapahtumasta on ehkä hieman yllättäen tullut kaupungin vakiintunein kesäfestivaali, joka järjestetään nyt kahdeksatta kertaa peräkkäin. Ensimmäisen kerran festivaali järjestettiin tosin jo vuonna 2006 Skinnarilassa nimellä Lappeenranta Hardcore Summerfest.

