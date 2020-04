Yksi Lappeenrannan suosituista ulkoilulaavuista on joutunut ilkivallan kohteeksi viimeisen puolen vuoden ajan.

Lasolan laavun ympäristöön on muun muassa nakeltu puoliksi palaneita halkoja ja muita kalikoita.

Vastapäistä lehtikuusimetsää on kaadettu ja laavun vieressä kasvaneita nuoria koivuja on hakattu varresta kirveellä poikki.

– Eniten se pelottaa, kun palavia puita on heitelty ympäriinsä. Jos nurmikko lähtee palamaan kahteen suuntaan, siinä on läheinen asutus vaarassa, maanomistaja Jarkko Nikku toteaa.

Nuotiotarpeiksi puita on tuskin tehty, sillä tuore puu palaa huonosti. Lisäksi laavun takaviistossa oleva katos oli ainakin maanantaina vähintään puolillaan polttopuita.

– Kai siihen on vain voimia koeteltu. Tuossakin on yksi koivunrunko. Se on vain pantu poikki. Ei siitä ole mitään otettu. Pystyssä olevista koivuista on kuorittu tuohta, kuvailee Saimaan ladun ex-puheenjohtaja Sulo Tuuliainen, joka oli aikoinaan rakentamassa Lappeenrannan laavuverkostoa.

Laavu rakennettiin 2000-luvun alussa

Lappeenrannan liikuntatoimen kustantaman laavun pystytti Saimaan latu vuonna 2002. Laavusta on tehty maanvuokrasopimus maanomistajan kanssa.

– Se tässä eniten rassaa, että hoitovastuu on Saimaan ladulla ja meitä on kehotettu nyt luonnossa liikkumaan. Jos maanomistaja haluaa siirrättää laavun tämän takia pois, niin aika ikävä tilanne se on, Tuuliainen sanoo.

Hänen mukaansa tähän saakka Lasolan laavu on saanut olla hyvällä ja siistillä käytöllä.

Jos nurmikko lähtee palamaan kahteen suuntaan, siinä on läheinen asutus vaarassa. — Jarkko Nikku

– En tiedä, ovatko he nuorisoa vai keitä.

Nikun mukaan laavulla on ollut liikettä koko kevään ajan.

Porukalta mopopoikia kulkeminen sinne ehdittiin jo kieltää pihan läpi Lasolantieltä, mutta sen jälkeen laavulle on menty toisesta suunnasta peltojen yli kävelemällä.

– Vetoasin siihen, että vanhemmat pikkusen kyselisivät nuorisolta, missä he käyvät ja miten siellä eletään. Tämä on monikäyttöinen paikka. Talvella vierestä menee moottorikelkkareitti ja hiihtoreitit eri suuntiin. Myös itäinen vaellusreitti kulkee täältä, Tuuliainen kertoo.

Riistakamera valvomaan?

Yhtenä vaihtoehtona ilkivallan ehkäisemiksi Tuuliainen ja Nikku miettivät riistakameran asentamista laavulle.

Lappeenrannan liikuntajohtaja Pasi Koistisen mukaan kameroista on jonkin verran hyviä kokemuksia ilkivallan rauhoittajina vastaavanlaisilla ulkoilupaikoilla.

– Viestini on kuitenkin se, että se on marginaaliporukka, joka tällaista tekee. Kun käyttö lisääntyy, vähentää sekin ilkivaltaa.

Kaupungin muut ulkoilu- ja ulkoliikuntapaikat ovat Koistisen mukaan saaneet olla viime aikoina pitkälti rauhassa ilkivallalta.

– Ongelmana on ollut ennemminkin se, ettei esimerkiksi polttopuita ole ehditty vielä ulkoilureittien laavuille sitä tahtia kuin niitä on käytetty.