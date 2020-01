Lappeenrantaan on suunnitteilla neljä uutta koirapuistoa. Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen kertoo, että pisimmällä suunnitelmat ovat Mattilassa, jossa asukkaat ovat sitoutuneet pystyttämään ja ylläpitämään koirapuistoa.

Muut suunnitellut paikat ovat Pallonlahti, Tykki sekä Joutseno.

Asukkaat haluavat koirapuiston Mattilaan

Lappeenrannan Eteläinen alueraati päätti tiistain kokouksessaan, että koirapuiston rakentamisesta Mattilaan tehdään esitys kaupungille.

Tarkkaa paikkaa ei vielä ole lyöty lukkoon. Vaihtoehtoina ovat Parocin tehtaiden lähistöltä löytyvä koivikko, Laukkaradan alue tai entisen koulun piha.

Tolosen mukaan kaikki uudet koirapuistot on tarkoitus toteuttaa niin, että kaupunki hankkii aitamateriaalit. Asukkaat sekä koiraharrastajat pystyttävät aidat ja huolehtivat aitauksen siisteydestä. Kaupunki puolestaan tyhjentää roskikset ja tekee tarvittaessa korjauksia aitaan.

– Se on toiminut hurjan hyvin esimerkiksi Lauritsalassa, mutta muuallakaan ei ole moittimista. Asukkaat huolehtivat alueesta itse, kun he ovat tehneet töitä sen eteen.

Mattilan asukkaiden toiveissa on saada koirapuisto jo vuoden 2020 aikana. Tolosen mukaan tämän vuoden määrärahat on jo lyöty lukkoon, mutta asukkaiden aikataulutoive on ehkä mahdollista toteuttaa. Tolosen mukaan koirapuiston perustaminen maksaa 10 000–15 000 euroa.

– Esitys tuli pikkaisen myöhään, mutta tässä puhutaan loppuen lopuksi aika pienistä summista. Uskoisin, että rahoitusta löytyy.

Koirapuistojen rakentaminen kuuluu kadut ja ympäristö -toimialueelle ja ne voidaan toteuttaa virkamiespäätöksellä.

Lappeenrannassa on saatu hyviä kokemuksia koirapuistojen rakentamisesta yhdessä asukkaiden ja koiraharrastajien kanssa. Arkistokuva.

Pallonlahden pohjukkaan väliaikainen koirapuisto?

Myös Pallonlahden pohjukkaan on suunniteltu koirapuistoa. Tolosen mukaan koirapuistosta on tehty kuntalaisaloite ja siitä on tullut hänelle myös suoria yhteydenottoja. Koirapuisto palvelisi etenkin keskustan asukkaita.

– Muut koirapuistot sijaitsevat sen verran kaukana keskustasta, että ihmiset joutuvat käyttämään autoa päästäkseen sinne. Pallonlahti olisi kävelyetäisyydellä.

Tolosen mukaan nyt pitäisi löytää talkoolaisia koirapuiston rakentamiseen keskustan alueraadin ja asukasyhdistysten avulla.

Pallonlahden pohjukan kehittämiseksi on vuosien varrella tehty monelaisia suunnitelmia. Tolosen mukaan koirapuisto ei estäisi uusien hankkeiden toteuttamista alueelle.

– Koirapuisto voisi olla siellä väliaikaisestikin. Kun alue lähtee kehittymään johonkin suuntaan, sen voi purkaa pois.

Joutsenossa ja Tykissä suunnitelmat ovat vielä alkutekijöissään. Joutsenossa mahdollisesta paikasta on tehty useita ehdotuksia, eivätkä asukkaat ole vielä sitoutuneet talkoisiin koirapuiston rakentamiseksi. Tykissäkään asukkaat eivät vielä ole sitoutuneet koirapuistoon, mutta paikka olisi Tykin länsilaidalla junaradan tuntumassa.