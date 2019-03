Mäenlaskijat, luistelijat, napakelkkaillijat ja pilkkijät viettivät aurinkoista laskiaista Mattilan lammella

Miksi oot vielä alhaalla? Aaro Kourula, 4, huuteli isälleen kivutessaan Mattilan lammen penkkaa ylös huiman rattikelkkalaskun jälkeen. Isän Juha Kourulan tehtävä kun oli noutaa Stiga uutta laskua varten.

Kai Skyttä Aaro Kourula laski mäen alas, kunhan isä Juha Kourula vain antoi alkuvauhdit ja haki kelkan ylös.

Niilo Parviainen, 6, surfaili rinnettä alas laudoilla kilpaa äitinsä Matleena Parviaisen kanssa.

Kai Skyttä Niilo (vas), Lauri-Pekka ja Matleena Parviainen surfasivat alas rinnettä laudoilla.

Kai Skyttä Lauri-Pekka Parviaisen tyylinäyte.

Liukas keli ja kirkas auringonpaiste suosi niin mäenlaskijoita kuin muitakin laskiaistapahtuman viettäjiä Mattilan urheilukentällä ja lammella. Rattikelkka antoi vauhtia niille, jotka eivät halunneet ylös mäkeen kiivetä.

Vauhtia oli nähty myös jäällä, jossa Ice Illusions -muodostelmaluistelujoukkue antoi näytöksen taidoistaan.

Joona Kauvo, 12, puolestaan antoi näytteen kalamiestaidoistaan voittamalla lasten pilkkikilpailun lammella. Saalis ei ollut suuren suuri, mutta paras kuitenkin noin kymmenen kisailijan narraamista.

Kai Skyttä Joona Kauvo ja pilkkikisan voittosaalis.

Laskiaistapahtuman järjesti Lappeenrannan Mattilan-Mäntylän-Kuuselan asukasyhdistys. Puuhamiehet Seppo Räihä ja Jarmo Ruti myhäilivät tyytyväisinä.

— Väkeä tuli paikalle enemmän kuin odotettiinkaan. 120 makkaraa teki kauppansa, joten ainakin 100 henkeä täällä on käynyt, Räihä arveli.

Erityisen tyytyväisiä miehet olivat säiden puolesta, jotka ensin mahdollistivat ja nyt aivan kruunasivat tapahtuman.

— Pari viikkoa sitten meinasimme tulla asentamaan napakelkkaa. Silloin upposimme sohjoon ja ajattelimme, ettei tästä tule mitään. Mutta viikko sitten pakasti ja muutti olosuhteet.

Kai Skyttä Napakelkka tarjosi vauhteja, vaikka kaksi viikkoa siten näytti siltä ettei kelkkakeleistä olisi tietoakaan.

Laskiaistapahtuma kuuluu asukasyhdistyksen perinteisiin.

— Kentän ympäristö on hyvä paikka. Aiemmin laskimme mäkeä päiväkodin luona, missä mäki on jyrkin. Tässä on turvallisempi paikka pienemmille lapsille, Räihä toteaa.

Kai Skyttä Mäki oli turvallinen pienille lapsille, mutta antoi hyvät vauhdit isommillekin. Kuvassa Niilo (vas), Lauri-Pekka ja Matleena Parviainen.

Pienemmät lapset ovatkin nykyisin yhdysside, joka alueen perheitä yhdistää.

— Ennen kun oli koulu, myös kouluikäisten lasten vanhemmat tunsivat toisensa.

Kai Skyttä Kyläyhdistyksen laskiaistapahtuma kokosi kolmen kaupunginosan väen nauttimaan yhdessä upeasta ulkoilusäästä.

Viime kesänä lammella pidettiin kolmet onkikisat lapsille, ja osanottajia niihinkin oli.

Lapsiperheitä alueella asuu, vaikka väki onkin vanhentunut. 1950—1970-luvulla rakennettujen talojen alkuperäisistä omistajista monet ovat muuttaneet pois tai kuolleet. Tilalle on tullut uusia sukupolvia. Räihä ja Ruti ovat molemmat toisen polven talonomistajia.

— Nuoret perheet ostavat täältä nyt taloja. Päiväkoti on lähellä, lähikoulu on nyt Kesämäessä, Räihä kertoo.

Kai Skyttä Nokipannukahvit toivat ripauksen erätunnelmaa.

Juttua muokattu kello 16.40. Korjattu Joona Kauvon nimi.