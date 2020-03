Etelä-Karjalassa todettu ensimmäinen koronatapaus: Tartunta saatu Pohjois-Italiassa

Potilas on eristyksessä kotona ja Eksoten mukaan hyvässä kunnossa.

Etelä-Karjalassa on todettu ensimmäinen koronavirustartunta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) mukaan tartunta on saatu Pohjois-Italiassa.

Potilas on eristyksessä kotona ja Eksoten mukaan hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut kolme sairastuneen henkilön lähikontaktia, jotka on niin ikään asetettu karanteeniin.

Eksoten mukaan tartunta varmistui torstaina iltapäivällä.

Eksote jatkaa tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.