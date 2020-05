Lähikontaktien karsiminen korona-aikana on lisännyt etäpalvelujen käyttöä myös terveyspalveluissa. Näin on tapahtunut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissäkin (Eksote).

– Jos katsotaan alkuvuoden tilastoja, meillä oli ehkä muutama kymmenen, 30–50 etäkäyntiä kuukaudessa. Huhtikuussa niitä oli yli 1 600, Eksoten kehityspäällikkö Katja Rääpysjärvi sanoo.

Eksotessa etäpalveluna on tarjolla esimerkiksi ravitsemusterapiaa, kuntoutusta, mielenterveyspalveluita sekä lasten ja nuorten talon palveluita. Etävastaanottoja toteutetaan videopuheluina.

Voidakseen käyttää etäpalveluita videon välityksellä, asiakkaalla on oltava tietokone tai älypuhelin sekä nettiyhteys, jotta videopuhelu on mahdollinen. Esimerkiksi kuntoutusta tehdään etänä niin, että fysioterapeutti näyttää liikkeen ja katsoo sitten, miten asiakas sen tekee, Rääpysjärvi kertoo

Etävastaanotto sopii keskusteluun perustuviin palveluihin

Etäpalvelut tuovat joustavuutta aikatauluihin ja vähentävät matkustamisen tarvetta. Esimerkiksi Lasten ja nuorten talon palvelut on keskitetty Imatralle ja Lappeenrantaan.

– Vaikkapa Parikkalassa niitä palveluita saattaa olla yhtenä päivänä viikossa. Etäpalvelut tuovat joustoa, voidaan sopia vastaanotto jollekin muullekin päivälle, Rääpysjärvi toteaa.

Toisaalta etävastaanotto ei sovi kaikkeen eikä kaikille. Keskusteluun perustuviin palveluihin se on hyvä.

– Eivät kaikki voi osallistua etänä. Jos ei ole taitoa käyttää tietokonetta tai älypuhelinta, silloin se ei ole vaihtoehto.

Myös nettiyhteyksien hitaus tai kuormitus voivat haitata videovälitteisen etäpalvelun käyttöä. Voi käydä niin, ettei videopuhelun kuva toimi ja kuuluu vain ääni.

– Jos yhteyden kanssa on ongelmia, on voitu sopia uusi aika. Jos yhteys ei toimi ollenkaan, on oltu puhelimella yhteydessä ja sovittu, miten edetään.

Riina Haapala Eksotessa etäpalveluiden käynnit ovat kasvaneet huimasti korona-aikana, kehityspäällikkö Katja Rääpysjärvi kertoo. Arkistokuva.

"Selkeästi on otettu digiloikka"

Rääpysjärvi uskoo, että Eksoten etäpalveluiden suosio jatkuu myös sitten, kun koronarajoituksista luovutaan. Eksotella on ollut etäpalveluita jo ennen koronarajoituksia, mutta nyt on ollut pakkokin tarjota ja kokeilla niitä aiempaa enemmän.

– Selkeästi on otettu digiloikka tässä. Varmasti tulee sekä hyviä että huonoja kokemuksia, joista opitaan. Ainakin esimiesten kommenttien perusteella tätä halutaan jatkaa.

Rääpysjärven käsityksen mukaan moni etäpalveluita käyttänyt on ollut tyytyväinen ja haluaa jatkaa niiden käyttämistä.

– Voi osallistua sieltä, missä sattuu olemaan.