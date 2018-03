Suna Kymäläinen jättää maakuntavaalit väliin, Anneli Kiljunen empii, Etelä-Karjalan mieskansanedustajat haluavat myös maakuntavaltustoon Viisi kysymystä Etelä-Karjalan kansanedustajille maakuntavaaleista. Opposition kansanedustajat laittaisivat vaalit samalle päivälle tulevien eduskuntavaalien kanssa. Janne Lehtonen Maakuntavaalit pidetään lokakuussa 2018.

Etelä-Saimaa esitti Etelä-Karjalan kansanedustajille viisi kysymystä maakuntavaaleista:

1. Aiotko osallistua maakuntavaaleihin?

2. Onko kansanedustajilla riittävästi tietoa maakuntavaaleista ja niiden aikatauluista?

3. Pidetäänkö vaalit suunnitellusti lokakuussa, vai siirtyvätkö ne?

4. Pitäisikö vaaleja siirtää esimerkiksi eduskuntavaalien yhteyteen?

5. Veikkaus äänestysprosentiksi?

Kai Skyttä

Anneli Kiljunen, SDP

1. En ole tehnyt päätöstä.



2. Mitään ei ole vielä päätetty, joten varmaa tietoa ei ole maakunnan tehtävistä, erillislaeista. maakunta- ja sote-organisaatiosta, jääviyksistä tai rahoituksesta. Kukaan ei voi vielä varmasti tietää muuta hallituksen tavoitteista kuin, että maakuntavaalit pidetään lokakuussa. Aikataulullisesti kansanedustajille maakuntatehtävät teettävät paljon haasteita, sillä lakien toimeenpano teettää todella paljon työtä. Maakunnan luottamushenkilöt eivät saa olla vain virkamiesten leimasimia, vaan luottamushenkilöillä pitää olla riittävästi aikaa paneutua maakunta-, sote- ja työvoimahallinnon asioihin.



3. Jos lainsäädäntökokonaisuus käsitellään laadukkaasti ja asian tärkeyden ja vaatimusten mukaisesti, en usko, että maakunta-ja soteuudistus olisi käsitelty kaikissa valiokunnissa ja hyväksytty eduskunnassa juhannukseen mennessä. Mielestäni esitys tulisi viedä ennen lopullista käsittelyä EU:n komission käsiteltäväksi, kuten monet asiantuntijat ja KHO vaatii. Jos hallitus ei vie esitystä EU:n komission käsiteltäväksi ja mahdollista komission notifiontia, hallitus ottaa suuren riskin terveydenhuollon osalta. Tämä voi johtaa suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän syvään kriisiin.



4. Pitäisi siirtää eduskuntavaalien yhteyteen.



5. -

Suna Kymäläinen, SDP

Kai Skyttä

1. Pitkän pohdinnan jäljiltä olen lopulta päättänyt, etten asetu maakuntavaaleissa ehdolle. Minulla on äärimmäisen kiinnostavat luottamustehtävät tällä hetkellä Ruokolahden kunnanvaltuuston puheenjohtajana ja sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajistossa. Tahtotilani on vahvasti eduskuntatyössä. Maakunta tarvitsee maakuntatyöhön sitoutuneet päättäjät ja eduskunta omansa.



2. Olen itse alueemme maakuntahallinnon suunnittelutyöryhmän jäsen ja siten varmasti tiedän sen mitä tiedettävissä on. Ongelmahan on, että tulevaa hallintoa suunnitellaan, vaikka kukaan ei täysin tiedä, mitä se tulee pitämään sisällä. Minua huolettaa demokratian keskittyminen yhä harvemmille sekä erityisesti pienten kuntien edustus ja osallisuus.



3. On surullista, jos maakuntavaalit runnotaan väkisin ensi syksylle, vastoin laissa säädettyä vuoden ennakointiaikaa. Kysymyksessä on merkittävä ja perustavanlaatuinen muutos, jota ei pitäisi runnoa vain hallituksen uskottavuuden vuoksi. Koe voi olla kohtalokas, kallis ja peruuttamaton.



4. Minusta kansanvallan, äänestysprosentin ja kustannusten kannalta olisi järkevintä, että vaalit olisivat samaan aikaan. Rehellinen mielipiteeni on, että vain toisessa vaalissa saisi olla ehdolla. Tiedossahan ei ole vielä edes kuka on vaalikelpoinen.



5. En uskalla arvata.

Jukka Kopra, kokoomus

Mika Strandén

1. Kyllä, asetun ehdolle. Jos puolueet haluavat rajoittaa kansanedustajien osallistumista, sekin sopii minulle. Tärkeintä on, että puolueet tuovat listoille hyviä ehdokkaita ja tulevia maakuntapäättäjiä heti ensimmäisellä kerralla, sillä nyt luodaan uudelle maakunnalle pohjat.



2. Itselläni on, osallistun maakuntahallituksen puheenjohtajana tiiviisti uudistuksen valmisteluun.



3. Uskon, että vaalit pidetään ajallaan lokakuussa.



4. Ei. Edessä on niin iso uudistus, että ainakin ensimmäisellä kerralla ne on hyvä pitää erillään muista vaaleista. Maakuntavaaleilla on aivan oma luonteensa muihin verrattuna ja nyt ihmiset pääsevät paremmin keskittymään tähän uuteen asiaan.

5. Äänestysprosentti on noin 50. Se on pessimistinen arvio, mutta kun ihmisillä ei ole vielä tietoa sitä, millainen maakuntauudistus sisällöltään on, se voi vaikuttaa. Jos äänestysprosentti jää alhaiseksi, se on huono asia. Uudessa maakunnassa vaikutetaan kaikkien ihmisten asioihin.

Jani Mäkelä, PS

Mika Strandén

1. Olen mielelläni käytettävissä perussuomalaisten ehdokkaana mahdollisissa maakuntavaaleissa. Toteutuessaan maakuntauudistus siirtäisi erityisesti soten päätöksenteon kokonaan pois kaupungilta. Siellä on tärkeää olla vaikuttamassa asukkaiden parhaaksi.



2. Kyllä kansanedustajat tietoa saavat, mutta moni asia on kuitenkin vielä oikeasti auki. Enemmän olen huolissani, miten kansalaiset saisivat tietoa tästä isosta muutoksesta.



3. Todennäköisempää että pidetään, mutta en yllättyisi lykkääntymisestä. Erityisesti soten valinnanvapauden mahdollinen arviointi EU:n komissiossa voi viivyttää uudistusta.



4. Kyllä pitäisi. Perussuomalaisille on koko ajan käynyt maakunta-, eduskunta- ja eurovaalien yhdistäminen, mutta joku muu siellä on jarrutellut omista syistään. Keskustalle erilliset maakuntavaalit vaikuttavat kovin tärkeiltä.



5. Toivon kovasti että ihmiset ymmärtäisivät maakunnan merkityksen jokapäiväisille palveluilleen ja mahdollisimman moni kävisi äänestämässä. Pelkään kuitenkin ettei aktiivisuus tule olemaan edes kuntavaalien tasolla.





Ari Torniainen, keskusta

Niina Villman

1. En ole vielä allekirjoittanut suostumuskaavaketta. Meillä oma paikallisyhdistykseni tekee esitykset ehdokkaista maaliskuun aikana. Teen siis päätökseni maaliskuun aikana. Tavoitteena piirillä on luonnollisesti täysi lista ehdokkaita ja näillä näkymin olen yhtenä ehdokkaana sillä listalla. Kaiken kaikkiaan minusta ei ole välttämätöntä että kansanedustajat ovat mukana maakuntavaaleissa. Kun uusi maakuntahallinto aloittaa toimintansa, niin kyllä on syytä pohtia onko järkevää ja ajankäytöllisesti mahdollista olla esimerkiksi kunta, maakunta ja eduskuntatasolla mukana. Sama asia on varmaankin syytä pohtia myös kunta ja maakuntatasolla.

2. Kyllä kansanedustajilla on riittävästi tietoa maakuntavaaleista sekä niiden aikatauluista.



3. Kyllä uskon, että maakuntavaalit pidetään lokakuussa. Kiire vaalien järjestämiseen kyllä tulee kaikilla tahoilla.



4. Minusta niitä ei pidä siirtää eteenpäin. Kaikkien lakien maakuntauudistukseen on valmistuttava kevään aikana.



5. Äänestysprosenttia on vaikea arvioida koska tulevat maakuntavaalit ovat historian ensimmäiset. Veikkaukseni äänestysprosentiksi on noin 62, toivon toki korkeampaa prosenttia.