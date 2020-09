Jooga Sirali kasvoi pienestä unelmasta todeksi – Kolmen naisen yritys avaa ovensa ensi viikolla Lappeenrannassa

Aluksi Suvi Sinkkosella ja Ulla Rantapihalla oli pieni yhteinen unelma hyvinvointipäivän järjestämisestä. Idea kutkutteli ja kasvoi, kunnes viime talvena kaksikko oli yhdessä Kaisa Liukon kanssa tehnyt todeksi suunnitelman joogasalin perustamisesta.

Ensi viikolla pieni unelma muuttuu viimein todeksi, kun Jooga Sirali avaa ovensa Lappeenrannassa.

– Olo on yhtä aikaa helpottunut, luottavainen ja jännittynyt, kuvailevat he tunnelmiaan joogasalissa, joka on viittä vaille valmiiksi remontoitu Kauppakatu 61:n yläkertaan.

Kaikilla kolmella on joogaopettajan taustaa muutaman vuoden ajalta Lappeenrannassa. Suvi Sinkkonen ja Ulla Rantapiha astuvat remmiin kokoaikaisina joogaohjaajina, Kaisa Liukko osallistuu toisen päivätyönsä takia vain osa-aikaisesti tuntien pitämiseen.

Kai Skyttä Kaisa Liukon, Ulla Rantapihan ja Suvi Sinkkosen joogastudio sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa. Uudet tilat ovat viimeistä silausta vaille valmiina avajaisiin.

Uskoa mahdollisuuksiin

Yhtiökumppanit ovat tyytyväisiä salin sijaintiin kaupungin ydinkeskustassa. He tuumivat ensin tavoitelleensa vuokralle vain pientä salia.

Tutustuminen järjestyksessä kolmanteen tilaehdokkaaseen pakotti muuttamaan ajattelua pienestä isoksi.

Nyt salissa on valoa ja avaruutta, pukeutumistilat, toimistohuoneet sekä keittiönurkkaus. Uudet seinä- ja lattiapinnat viimeistelevät viihtyisyyden.

– Tietysti salin koko on myös rahakysymys aloittelijoille. Uskomme kuitenkin mahdollisuuksiimme vakiinnuttaa paikkamme Lappeenrannan joogasalien joukossa ja aikanaan ehkä jopa laajentaa toimintaa.

"Kiire ei anna aikaa pysähtyä"

Kiireinen työelämä vie ihmisiä mukanaan, eikä ole kovin helppoa pysähtyä kuuntelemaan kehonsa viestejä. — Ulla Rantapiha

Jooga on tällä hetkellä suosittua kaikkialla maailmassa. Tuoreiden joogasaliyrittäjien mielestä se ei ole ihme: Kiireinen työelämä vie ihmisiä mukanaan, eikä ole kovin helppoa pysähtyä kuuntelemaan kehonsa viestejä.

– Siihen jooga on ylivoimainen keino. Keho ja mieli tyhjentyvät, ja pääsee sisälle itseensä. Siitä voi hyötyä jokainen, kehuu Kaisa Liukko.

Jooga Sirali perehdyttää lempeään Hatha-joogaan, Seasonal-joogaa ja Yin-joogaan. Ne sopivat yrittäjien mukaan joka makuun. Joogassa seurataan myös vuodenaikojen rytmiä, mikä tarkoittaa, että talvella liikkeet ovat hitaampia kuin keväällä, jolloin luonto herää, ja ihmisen energiatkin alkavat voimistua.

Vaikka joogan ovat alun perin kehittäneet miehet, harrastajat ovat nykyisin voittopuolisesti naisia. Suvi Sinkkonen, Ulla Rantapiha ja Kaisa Liukko toivovat, että miehet rohkaistuisivat kokeilemaan lajia.

– Halutessaan voi tulla samaan aikaan naisten kanssa tai jos kynnys tuntuu aluksi liian korkealta, niin miesten ryhmä kokoontuu erikseen torstaisin. Lupaan, ettei olla tosikkomaisia.

Tunnit sijoittuvat alkuvaiheessa aamuihin ja iltoihin.

Joogaopettajina naiset tietävät tekevänsä työtä kokonaisvaltaisesti omalla persoonallaan. Joogan harrastajat saattavat kiinnittää huomiota hieman yllättäen esimerkiksi siihen, millaisella äänellä ohjaaja puhuu.

– Myös aitous on hyvin tärkeää.

Kolmikko naurahtaa, ettei alkuperäistä ajatusta hyvinvointipäivän järjestämisestäkään ole hylätty. Nyt sille on ihan oma sali ja mahdollisesti jatkuvampaa kysyntää.

Jooga Sirali pitää avajaisissaan 9. syyskuuta ovet avoimina klo 15–17.30.