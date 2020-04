Kesätyöt vähenevät Lappeenrannassa, jos korona estää museoiden ja hiekkalinnan avaamisen – Imatralta pian päätöksiä palkkaamisesta

Vaikka tilanne on epäselvä, osa kesätöistä toteutuu varmuudella Lappeenrannassa.

Lappeenrannassa ja Imatralla on vielä epäselvää, kuinka paljon kaupungit voivat palkata kesätyöntekijöitä tänä vuonna. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat viivästyttäneet päätöksiä.

Lappeenrannassa odotetaan, jatkuvatko hallituksen koronatoimet kesään asti. Nykyisellään ne jatkuvat 13.5. asti. Julkisten tilojen sulkeminen ja kokoontumisten rajoittaminen voivat vaikuttaa monien kesätöiden kohtaloon.

– Esimerkiksi Lappeenrannan hiekkalinnalla on ollut kesätyöntekijöitä, mutta vielä ei tiedetä, saako tällaisia yleisötapahtumia edes järjestää, kertoo henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi.

Myös tällä hetkellä kiinni olevien museoiden aukiolo on epävarmaa kesän osalta. Niissäkin olisi kesätöitä tarjolla Lappeenrannassa.

Mitään kaupungin kesätyöpaikkoja ei ole toistaiseksi peruttu.

– Jos poikkeustoimet jatkuvat pitkään ja työt ovat sopivia meidän omille työntekijöillemme, joilla on palkanmaksu katkolla, niin töitä pitää ensisijaisesti tarjota heille, Savilampi toteaa.

Imatran kaupunki käsittelee ensi kesän työpaikkatilannetta parhaillaan. Asiasta tiedotetaan sitten, kun kokonaisuus on selvillä.

– Toiveissa on, että asia saadaan hoidettua tällä viikolla, koska huhtikuu on jo aika pitkällä. Yleensä tähän aikaan töistä on jo kerrottu ihmisille, sanoo henkilöstöpalvelupäällikkö Jouni Urpalainen.

Osa töistä toteutuu varmasti

Vaakalaudalla olevien työpaikkojen rekrytoinnit jatkuvat epävarmuudesta huolimatta Lappeenrannassa, ja hakijoita haastatellaan etänä.

– Mutta työtä saa luvata ja sopimuksen tehdä vasta siinä vaiheessa, kun tiedetään, onko toimintaa edes olemassa kesällä, Savilampi korostaa.

Kaikki kesätyöt eivät ole vaakalaudalla Lappeenrannassa. Nuorten ja koululaisten muutaman viikon kestävät kesätyöt toteutuvat varmuudella Lappeenrannassa. Ne on tarkoitettu alle 18-vuotiaille tutustumiseksi työelämään.

Toinen ryhmä, joka työllistyy varmasti, ovat tiettyjä ammattialoja opiskelevat henkilöt. Savilampi ottaa esimerkiksi arkkitehdit ja terveystarkastajat.

– Heidän työnsä on sellaista, jota ei voi tarjota kellekään kaupungin sisällä, Savilampi sanoo.