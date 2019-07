Uhanalaisen järvilohen luvattomasta nappaamisesta napsahtaa 7 500 euron maksu — Jokiravun hintalappu on 50 euroa

Uhanalaisille ja taantuneille kalalajeille on määritelty suojeluarvot toukokuun alussa. Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii asetuksella hillitsemään uhanalaisten kalalajien luvatonta kalastusta.

Suojeluarvon mukaan määräytyy maksu, joka laittomasta saaliskalasta tuomitaan valtiolle menetettäväksi.

Suurin suojeluarvo, 7 500 euroa, on äärimmäisen uhanalaisella Vuoksen vesistöalueen järvilohella. Pienin 50 euron suojeluarvo on määritelty jokiravulle. Näiden summien välillä on sellaisia saaliskaloja kuten lohi, taimen, nieriä ja harjus sekä mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika.

Kalastusta rajoitetaan pyyntimitta-, rauhoitus- ja saaliskiintiösäännösten avulla.

Ministeriön erikoisasiantuntija Sanna Koljonen sanoo seuraamusten olleen tähän asti niin vähäisiä, että ne on koettu osin tehottomiksi.

— Kalliit toimet, joilla on pyritty esimerkiksi parantamaan vaelluskalojen elinoloja, ovat joissain tapauksissa mitätöityneet kokonaan laittoman kalastuksen takia.

Koljonen uskoo, että vahvistetut suojeluarvot helpottavat myös rikosten ja rikkomusten käsittelyä tuomioistuimissa.

Jos saaliiksi jää vahingossa pyyntimittojen vastainen tai rauhoitettu uhanalainen kala, se on laskettava takaisin veteen. Näin täytyy toimia myös kuolleen kalan kanssa.

Pyyntimitan täyttäviä uhanalaisiksi luokiteltuja kaloja on sallittua pyytää rauhoitusaikojen ulkopuolella lain sallimissa rajoissa.