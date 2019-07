Levykauppa piipahtaa Lappeenrannassa

Musiikillinen tyhjiö Lappeenrannan keskustassa täyttyy heinäkuun loppupuoliskoksi. Turkulainen Iki-pop ja helsinkiläinen Keltainen Jäänsärkijä -levykaupat tuovat Valtakadulle kahdeksi viikoksi pop-up levykaupan.

Jos kauppa käy vähääkään mallikkaaksi, pop up -kauppa ei jää ainutkertaiseksi kokeeksi, lupaa Iki-popin yrittäjä Joska Laine.

Sen jälkeen kun levykauppa Äx kauppakeskus Oprissa sulki ovensa viime kesänä, kaupungista on puuttunut erikoiskauppa musiikin ystäville.

Laineella on takanaan 20 vuoden kokemus levykauppiaana Turussa, Keltaisen jäänsärkijän yrittäjällä Kai Nissillä 30 vuoden kokemus.

Laine lopetti vähän aikaa sitten kivijalkakaupan Turussa ja kaipasi nettikaupan ohelle muitakin vaihtoehtoja.

— Meillä on mökki Luumäellä, joten viime kesänä lastasin auton täyteen levyjä ja tein keikkaa toreille, Haminaan, Savonlinnaan ja Lappeenrannan rantatorille.

Kauppa kävi, ja toiveita tulla toistekin alkoi sataa. Torille ei enää ehditty, mutta tyhjästä liiketilasta Lappeenrannassa ei ole pulaa, joten päädyttiin pop uppiin.

Viime kesänä lastasin auton täyteen levyjä ja tein keikkaa toreille. — Joska Laine

Kumpikin kauppias on harrastanut ikänsä vinyyliä.

— Vinyylivalikoima on kaupassa varmasti mittava, mutta kyllä muutkin formaatit ovat edustettuina kattavasti. Eikä ratsasteta yhdellä asialla musiikissakaan, Joska Laine lupaa.

Vinyylin harrastajakunta on Suomessa vankka. Käytetty vinyyli on ollut koko ajan kysyttyä ja sellaisena pysyy, sillä vanha vinyyli ei lisäänny. Sen rinnalla on havaittavissa uuden vinyylin buumi.

Pop up -kaupassaan Laine ja Nissi myös ostavat levyjä. Jos joku haluaa myydä, toiveissa on, että ihmiset eivät itse kotona liikaa miettisi, mikä käy kaupaksi.

— Parempi tuoda näytille tai ottaa vaikka kuva. Muuten voivat jäädä pois juuri ne omituisimmat helmet.

Myös singlet ovat usein arvossa, jota niiden omistajat eivät arvaakaan.

Isoja määriä levyjä kaksikko lupaa käydä katsastamassa myyjän kotonakin. Könttäkauppaa ei harjoiteta, vaan kaikki levyt katsotaan yksilöinä, Joska Laine lupaa.

Pop up -levykauppa nousee osoitteeseen Valtakatu 46 kahdeksi viikoksi 18.7. alkaen.