Kotiteollisuus pisti etusivun uusiksi – Lekamies määrää ihmisiä ottamaan järjen käteen ja pysymään kotona

Kun Lekamies käskee, silloin on syytä totella. Nyt Lekamies käskee jokaista pysymään kotona.

Sanomalehden lukijat törmäsivät torstaina Etelä-Saimaan etusivulla lappeenrantalaisen Kotiteollisuus-yhtyeen koko sivun ilmoitukseen, jossa bändi omalla karskilla tyylillään kehotti lukijoita vastustamaan koronaviruksen leviämistä. Lekamies on Kotiteollisuuden logo, jonka yhteyteen oli lisätty kehotus: Pysy kotona.

–Kun ajelin viikonloppuna kaupungilla, huomasin, että siellä oli aika paljon nuorisoporukoita liikkeellä, mutta paljon myös seniorikansalaisia, Kotiteollisuuden basisti Janne Hongisto sanoo.

–Olemme nähneet, mitä Italiassa on tapahtunut. Nyt meillä Suomessa on jo päätetty määrätä Uusimaa eristyksiin. Yritetään nyt herranjestas jo ymmärtää, että siellä kotona on tärkeää pysyä.

Minna Mänttäri Janne Hongisto asuu Nuijamaalla maaseudulla. Torstaina hän viritteli lapsille trampoliinia pihalle. Kuva arkistosta.

Yhteistyötä muiden kanssa

Vaikka Kotiteollisuuskin vielä jokin aika sitten houkutteli väkeä lähtemään Hullu Ukko -baariin, tilanteen vakavuus alkoi kuitenkin pian hahmottua, ja bändi halusi tehdä oman osansa avatakseen ihmisten silmiä.

–Otin yhteyttä useisiin virallisiin tahoihin maakunnassa, jotka lähtivät kiitettävästi mukaan.

Kotiteollisuus sai ideansa rahoittajiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), Imatran ja Lappeenrannan kaupungit ja Etelä-Karjalan maakuntaliiton. Tätä listaa ei pelkistetyssä ilmoituksessa näkynyt, vaan yhteistyöhön viitattiin hashtagilla #ekyhdessä.

Nyt on hyvä asua maalla

Janne Hongisto kantaa huolta myös omasta lähipiiristään. Hänen omat vanhempansa ovat yli 70-vuotiaita, joten heidän olisi pysyteltävä kotona. Aluksi se ei ollut hyväkuntoisille ja aktiivisille ihmisille aivan helppoa tai itsestäänselvää.

–Mutta siinä vaiheessa, kun sairaus iskee, on jo liian myöhäistä ottaa asiaa tosissaan.

Hongiston oma perhe asuu maaseudulla Nuijamaalla, joten eristäytyminen on aika helppoa.

Voin kuvitella, että koronanyhjäys voi käydä siellä aika raskaaksi.

–Vaimo on etätöissä ja pidämme etäkoulua kahdelle lapselle. Parhaillaan virittelen trampoliinia kuntoon ja olisi myös tarkoitus laittaa koripalloteline kiinni navetan seinään.

Minna Mänttäri Korona tarkoittaa Hongistoillekin taloudellisia huolia, kun Kotiteollisuuden kevään keikat peruuntuivat eikä kesästä vielä tiedä. Kuva arkistosta.

Keikat ja ansiot loppuivat

Hongiston omat työt loppuivat kuin seinään, kun Kotiteollisuus joutui perumaan kevään keikat.

–Minulta lähtivät tulot aina hamaan tulevaisuuteen saakka. Olemme jo ottaneet pankkiin yhteyttä, jos asuntolainan takaisinmaksuun voisi saada vähän taukoa.

Myös tulevan kesän festarikeikkojen toteutuminen on vielä täysin auki. Ainakin kesäkuun osalta näyttää jo aika pahalta.

–Eikä tämä ole vain meidän bändin jäsenten ongelma, vaan keikkojen peruuntuminen vaikuttaa suoraan 10 ihmisen talouteen.

Kotiteollisuus on yritys, ja monien muiden yritysten tapaan se on anonut ahdinkoonsa rahoitusta Business Finlandilta.

Musiikin tekemistä bändi voi kuitenkin jatkaa tässäkin tilanteessa.

–Ryhdymme tekemään levyä ja tarkoitus on myös järjestää jonkinlainen nettilivekeikka.

Ja koittaahan vielä joskus se aika, että keikkarundille on taas mahdollista lähteä.

–Sitä silmällä pitäen voidaan nyt rakennella keikkabussia.

Synkästä työtilanteesta huolimatta Hongisto pitää itseään onnekkaana, että asuu maaseudulla ja voi rauhassa lasten kanssa seurata kevään etenemistä ja ensimmäisten leskenlehtien ilmaantumista.

–Tosi moni muu kuitenkin asuu pienessä kerrostaloasunnossa. Voin kuvitella, että koronanyhjäys voi käydä siellä aika raskaaksi.