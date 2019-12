Lappeenrantalaisen street-tanssiryhmän harjoituksissa ei tarvitse miettiä, millaisia vitsejä heittää — "Hikoilua ei huomaa, kun on niin hauskaa"

Street-tanssissa monessa liikkeessä tärkeä elementti on baunssi, jousto. Rennon letkeä meininki näkyy ja kuuluu myös lappeenrantalaisen street-tanssiryhmä 2StepCrew’n harjoituksissa.

— Tanssi on kyllä todellinen stressinpoistaja, kuvailee street-tanssija Henna Nokkala.

— Teillä vähenee stressi mutta minulla kasvaa, heittää ryhmän ohjaaja Sanna Salama ja saa tanssijat nauramaan.



Loppusyksyn ryhmä on harjoitellut tanssistudion joulunäytöstä varten. Siellä street-ryhmän esityksen teemana on after ski. Huumorilla höystetty, letkeä esitys ei varsinaisesti stressaa tanssijoita mutta mukavasti jännittää ja kutkuttaa kyllä. Tanssikilpailuissa jännitys saattaa kuitenkin joskus lipsahtaa stressin puolelle.

Pääpaino on hiphopissa

Mika Strandén Street-tanssi on kovaa treeniä, vaikka letkeissä harjoituksissa ei aina huomaa treenaavansa. Lappeenrantalaisen tanssistudio Twostepin ohjaaja Sanna Salama perusti street-tanssiryhmän, koska oppilaat halusivat esiintyä ja harjoitella yhä enemmän.

Lappeenrannan Tukkikadulla tanssistudio Twostepissa harjoitteleva street-tanssiryhmä perustettiin muutama vuosi sitten ja toimii tanssistudio Twostepin alaisuudessa tanssistudion edustusryhmänä.



Ohjaaja Sanna Salaman mukaan ryhmälle oli kysyntää, koska hänen kunnianhimoiset oppilaansa halusivat päästä harjoittelemaan ja esiintymään useammin ja aktiivisemmin.



Street-tanssia voidaan kutsua myös suomalaisittain katutanssiksi. Siihen kuuluu erilaisia tanssityylejä, mutta pääpaino on hiphopissa. Koreografiat tanssitaankin usein hiphop-musiikin ja tämän hetken radiohittien tahtiin.

Tanssijat kertovat, että viikoittaisiin harjoituksiin voi tulla rennosti, koska läheisiksi tulleiden tanssikavereiden kanssa ei tarvitse kokea suorituspaineita.

— On kiva, että täällä saa rauhassa opetella. Kaikkea ei tarvitse osata heti eikä nolostua siitä, ettei osaa, kertoo viime syksynä tanssiryhmään liittynyt Noora Höök.

Höök ja niin ikään syksyllä ryhmään mukaan tullut Annika Sopo kertovat, että muut tanssijat ovat ottaneet heidät avosylin vastaan.

Erilaisia tanssikokeiluja

Lappeenrantalaisen street-tanssiryhmän tanssijoista monella on taustallaan täysin erilaisten tanssilajien osaamista ja kokeiluja. Esimerkiksi lavatansseja harrastavalle Henna Nokkalalle street-tanssityyli tuo erilaista näkökulmaa rakkaaksi tulleeseen tanssiharrastukseen.

— Olen aina ollut streetista kiinnostunut, mutta vasta aikuisiällä päätin, että nyt lähden kokeilemaan, Nokkala kertoo.



Krista Kuusiniva sen sijaan tanssii tankotanssia rinnakkain streetin kanssa. Elina Ylä-Outisella puolestaan riittää aikaa myös itämaisen tanssin harrastamiseen.

Jaettua huumoria

On tavallista, että tanssiryhmän harjoituksissa nauru raikaa. Yhteisöllisessä, toisiaan tsemppaavassa porukassa ei tarvitse jännittää tai miettiä, millaisia vitsejä voi heittää.

— Kaikki ovat tosi huumorintajuisia, ja meidän huumorit vieläpä kohtaavat hyvin, Iida Pöllänen sanoo.



Pelkkää vitsailua harjoitukset eivät kuitenkaan ole: street-tanssi on reipasta liikuntaa, joka kuormittaa koko kehoa. Harjoitusten jälkeen kaikilla virtaa hiki.

— Mutta hikoilua ei kyllä edes huomaa, kun on niin hauskaa, Höök kertoo.

Tanssiryhmä 2StepCrew esiintyy tanssistudio Twostepin joulunäytöksessä Lappeenranta-salissa lauantaina 14.12. kello 13 ja 17.



Tanssiryhmän vauhdikasta menoa voi seurata ryhmän Instagram-tilillä, joka löytyy sovelluksesta nimimerkillä 2stepcrew_official.