Adoptiorintamalla on hiljaista Eksotessa — "Prosessi on pitkä ja raskas" Eksote antaa neuvontaa kotimaisiin ja ulkomaisiin adoptioihin keskimäärin 5—10 pariskunnalle tai yksinhakijalle vuodessa. Katja Juurikko Adoptio edellyttää aina lakisääteistä adoptioneuvontaa.

Kiinnostus adoptoida lapsi ulkomailta on vähentynyt Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) antaa neuvontaa kotimaisiin ja ulkomaisiin adoptioihin keskimäärin 5—10 pariskunnalle tai yksinhakijalle vuosittain.

Neuvontaa perheensisäiseen adoptioon annetaan selvästi enemmän.

Lasten ja nuorten talon palveluesimies Marjaleena Aarnio kertoo, että adoptioneuvonnan antaminen on lakisääteinen tehtävä. Aikoja saa melko hyvin ilman pitkää jonottamista.



Neuvonta kotimaiseen ja ulkomaiseen adoptioon on Aarnion mukaan jonkin verran vähentynyt vuosien aikana.

— Adoptiorintamalla on ollut viime aikoina melko hiljaista. Prosessi on myös pitkä ja raskas sekä siihen kuuluu runsaasti byrokratiaa.



Neuvontaan tulijat ovat perehtyneet hyvin asiaan. Silti esiin tulee monta yllättävää asiaa.

— Hakijat joutuvat pohtimaan lapsen kanssa elämiseen liittyviä haasteita. Ulkomaalaiset adoptiolapset ovat aina traumataustaisia ja lastensuojelulapsia. Tätä kaikkea joutuu peilaamaan omaan elämään.

Luopuminen aikeesta on yksi mahdollinen lopputulos. — Marjaleena Aarnio

Adoptioneuvonta kestää useimmiten lähemmäs vuoden.



Neuvonta johtaa Aarnion mukaan toisinaan siihen, että adoptioaikomuksista luovutaan. Syynä voi olla oman kannan selkiytyminen, elämäntilanteen muutos, sairastuminen tai muutto. Joskus oma lapsi ilmoittaa yllättäen tulostaan.

— Luopuminen aikeesta on yksi mahdollinen lopputulos neuvontaprosessin aikana. Se ei ole virhe. On aivan okei todeta, että tämä ei olekaan juttuni.