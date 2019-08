Kaupunki selvittää pikaisesti, voisiko uuden sisäliikuntahallin sijoittaa Lauritsalantien varteen ilman, että Amiksen tekonurmikenttä jouduttaisiin siirtämään esimerkiksi Kimpisen alakentälle. Amiksen kentän lähellä on arboretum eli puulajipuisto sekä lasten liikennekaupunki.

Lappeenrannan kaupungin kaavailema sisäliikuntahalli saattaakin tulla Amiksen hiekkatekonurmen yhteyteen, ei sen paikalle. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Risto Kakkolan (sd.) mukaan kaupunki selvittää, voisiko Amiksen tekonurmen ja mahdollisen sisäliikuntahallin sijoittaa peräkkäin Amiksen kentän paikkeille.

— Tämmöinen vaihtoehto on noussut esiin epävirallisissa keskusteluissa. Voisiko hallin ja kentän sijoittaakin peräjälkeen. Tämä olisi hyvä selvittää, ettei tällainen asia jäisi jälkikäteen kaihertamaan, sanoo Kakkola.

Kakkola kertoo, että kaavoittajaa on pyydetty selvittämään, olisiko tällainen yleensä mahdollista.

Edullinen versio sisäliikuntahallista kiinnostaa Kakkolaa

Hiljattain sisäliikuntahallista tuli esiin aiempia suunnitelmia edullisempi vaihtoehto. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n projektijohtajan Ilkka Oksmanin mukaan sisäliikuntahallin voisi saada noin 4,5 miljoonalla eurolla, kun tähän mennessä on puhuttu noin 8,8 miljoonasta eurosta.

Oksmanin mielestä sopiva paikka PVC-pinnoitteiselle hallille olisi Amiksen kenttä. Amiksen hiekkatekonurmi odottaa joka tapauksessa peruskorjausta.

Jos sisäliikuntahalli tulisi Amiksen kentän paikalle, kaupunki rakentaisi korvaavan lämmitettävän tekonurmikentän muualle keskusta-alueelle. Tällaiseksi paikaksi sopisi esimerkiksi Kimpisen alakenttä.

Kakkola pitää esiin noussutta edullista sisäliikuntahallivaihtoehtoa varteenotettavana.

— Tämä vaihtoehto selvitetään myös. Näitä edullisempia on rakennettu eri puolille maata, ja käyttäjille on sama, onko halli se edullisempi vai kalliimpi vaihtoehto. On selvitettävä, soveltuisiko tämä edullisempi meidän olosuhteisiin.

Marleena Liikkanen Risto Kakkolan mukaan Amiksen kentän ja sisäliikuntahallin sijoittaminen peräkkäin kannattaa selvittää.

Lähellä arboretum ja liikennekaupunki

Amiksen kentän molemmin puolin on puulajipuisto, arboretum. Vesitornin puolella on lisäksi lasten liikennekaupunki.

Kaupungin tarkoituksena on kaavoittaa koko Armilan alue uudelleen, kun Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) loputkin toiminnot siirtyvät Armilasta lähivuosina pois.

Kaupungin palkkaama konsultti tekee parhaillaan monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin investointi- ja rahoitusselvitystä. Selvitysten pitäisi valmistua syyskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen poliitikot voivat ottaa niihin kantaa.

Saimaan Ammattiopisto Sampolla oli myös suunnitelmia laajennuksesta Amiksen kentän päätyyn. Suunnitelmat ovat olleet koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan Jouni Kempin (kesk.) mukaan kuitenkin jäissä, eivätkä ne mahdollisesti etene.

Kakkola kertoi Amiksen ja sisäliikuntahallin selvityksestä ensin Yle Lappeenrannan haastattelussa.