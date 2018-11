Etelä-Saimaa järjestää ensi viikon keskiviikkona keskustelutilaisuuden, jossa käsitellään Lappeenrannan uuden jäähallin rakentamista. Paikalle on kutsuttu asiantuntijoita kaukalon molemmista päistä.

Etelä-Saimaan toimitalolla järjestettävään keskusteluun saapuvat SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen, kaupunginvaltuutettu Markus Iitiä (kok.), kaupunginvaltuutettu Virpi Junttila (vihr.), Lappeenrannan kaupungin liikuntapaikkarakentamisen projektijohtaja Ilkka Oksman ja konsultti Tuomas Santasalo.

Keskeinen kysymys on, pitäisikö uusi jäähalli rakentaa Lappeenkadulle vai Kisapuistoon. Tilaisuuden juontajana ja puheenjohtajana toimiva urheilutoimituksen esimies Vesa Salminen lupaa laaja-alaista keskustelua. Myös viime kaupunginvaltuuston kokouksessa jälleen henkiin herätetty vaihtoehto vanhan jäähallin korjaamisesta nostetaan esiin.

— Tärkeää on tutkia kiihkottomasti eri vaihtoehdot ilman ohjauspeliä ja päätyä maksajien eli kaupunkilaisten kannalta parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun. Toisten ohi huutamalla syntyy vain sekamelskaa, siksi tällaiset yhteiset keskustelutilaisuudet ovat tärkeitä. Meidän kaikkien kaupunkihan tämä on, ja demokratiassa pitää sietää myös vastustajan argumentit.

Salmisen mukaan Lappeenrannan keskustaan rakennettava jäähalli olisi toteutuessaan Etelä-Karjalan kautta aikojen suurin urheiluinvestointi.

— Se voi olla kautta aikojen suurin julkisen ja yksityisen rahan liitto Lappeenrannan keskustassa. Isompi kuin 110 000 miljoonan euron Ison-Kristiinan ja teatterin yhdistelmä.

Halliasiassa paljon kysymyksiä, joihin haetaan vastauksia

Etelä-Saimaan päätoimittaja Eeva Sederholm sanoo, että Etelä-Saimaa järjestää keskustelutilaisuuden, koska aihe on merkittävä ja kiinnostava. Sederholmin mielestä on kaupunkilaisten kannalta hyvä, että aiheesta keskustellaan mahdollisimman paljon, avoimesti ja rakentavasti.

— Tällä hetkellä ilmassa on paljon kysymysmerkkejä. Mitä enemmän niin päättäjillä kuin lukijoillamme on tietoa asiasta, sitä helpompi heidän on muodostaa mielipide siitä, mikä on oikea päätös.

Sederholm muistuttaa, että hallipäätöksen lopputuloksella on suuri merkitys Lappeenrannalle ja vaikutuksia myös muualle maakuntaan. Uuden jäähallin rakentaminen maksaa konsulttilaskelmien mukaan 40—50 miljoonaa euroa. Rahamäärä on jättimäinen, samaa mittaluokkaa kun uuden K-sairaalan rakentaminen.

— Etelä-Saimaan linja lehtenä on ollut, että maakunnassa pitää tehdä rohkeita asioita. Työtä ja elinvoimaa pitää saada, eikä se onnistu vain hoivaamalla tai kouluttamalla. Poliitikkojen pitää hakea ratkaisuja, joilla saadaan entiseen teollisuusmaakuntaan elinvoimaa uusilla tavoilla. Siksi mahdollisten rahoittajien etsiminen keskustavaihtoehdolle kannattaa. Kun tämä on käyty läpi, nähdään, onko se realismia.

Keskustelusta suora lähetys verkkosivulla

Sederholm ja Salminen toivovat, että paneelin keskustelijat tuovat hallikeskusteluun myös uusia näkökulmia.

— Tuomas Santasalo voi avata keskustavaihtoehdon menestymismahdollisuuksia kaupungin keskustan kehityksen näkökulmasta. Virpi Junttila taas edustaa vihreitä, jotka ovat valtuustossa nostaneet esiin jälleen vanhan hallin korjausmahdollisuuden, Sederholm sanoo.

Ennen kaikkea jäähallikeskustelu on kuitenkin tarkoitettu tavallisille kaupunkilaisille.

— Teemme tilaisuudesta juttua ja lähetämme sen suorana verkkosivuillamme. Jos malli toimii, voimme nostaa paikallisia keskustelunaiheita esiin näin myös jatkossa, Sederholm sanoo.

Keskustelutilaisuus järjestetään Etelä-Saimaan toimitalolla 14. marraskuuta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu alkaa kello 17.30 ja keskustelu kello 18. Yleisö saa tilaisuudessa esittää omia kysymyksiään asiantuntijoille. Keskustelua voi myös seurata suorana ja kommentoida Etelä-Saimaan verkkosivuilla osoitteessa esaimaa.fi.