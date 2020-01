Nuoret pahoinpitelivät tuntemattoman miehen, joka tuli uudenvuodenaattona omakotitaloon ja käyttäytyi väkivaltaisesti

Poliisi tutkii Imatralla uudenvuodenaattona tapahtunutta pahoinpitelyä. Imatralainen mies oli mennyt omakotitaloon, jossa oli useita päihtyneitä nuoria.

— Siinä on ollut varmaan sellainen tilanne, että nuorisojoukolle tuntematon mies on mennyt asuntoon ja alkanut itse käyttäytyä aggressiivisesti. Se on johtanut siihen, että hänet on pahoinpidelty, rikosylikonstaapeli Ilkka Vainikka kertoo.

Hän ei kerro, missä päin Imatraa pahoinpitely tapahtui.

Kun poliisi ja ambulanssihenkilöstö saapuivat paikalle, mies oli eteisessä ja hänen kasvonsa olivat veressä. Miestä oli potkittu useita kertoja pään alueelle. Tätä tarkemmin poliisi ei kerro miehen vammoista.

Poliisi tutkii tapausta pahoinpitelynä.

— On sekava soppa, jossa on tullaan kuulemaan useita ihmisiä. En edes tiedä, että kuinka monta nuorta siellä on ollut, mutta usea on osallistunut pahoinpitelyyn. Myös miehen osuutta tutkitaan, Vainikka sanoo.