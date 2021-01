Yksi epäilty on vangittu, kaksi matkustuskiellossa. Poliisi kertoo selvittäneensä tapahtumat kuulustelujen perustella.

Poliisi on saanut selvitettyä Etelä-Karjalan keskussairaalaan tehdyn murron.

Marraskuussa Etelä-Karjalan mielenterveyspäivystykseen tehtiin murto, jossa vietiin huomattava määrä huumaavia lääkeaineita.

Yksi epäilty on vangittu ja kaksi määrätty matkustuskieltoon, Kaakkois-Suomen poliisi kertoo.

Kaikkia kolmea epäillään törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä varkaudesta, rikoskomisario Petri Tirronen sanoo.

Tirrosen mukaan epäillyt ovat poliisille entuudestaan tuttuja.

– Tapahtumankulku on poliisille selvä kuulusteluiden perusteella, Tirronen toteaa.

Hän ei kuitenkaan kommentoi, ovatko epäillyt myöntäneet teon.

Tavoitteena hankkia huumaavia lääkkeitä

Tirrosen mukaan epäillyt päättivät murtautua mielenterveyspäivystykseen, koska siellä on huumaavia lääkkeitä.

– Sellainen käsitys on esitutkinnan kuluessa tullut, että ei ole tilauskeikka. On ollut tekijöiden oma suunnitelma.

Poliisin mukaan huumaavia lääkkeitä on haluttu sekä omaa käyttöä varten että myyntiin.

– Määrä on sen verran suuri, että pelkästään omaan käyttöön ei näin suurta määrää lähtökohtaisesti voitu hakea. Meidän näkemyksemme mukaan oma käyttö on kuitenkin iso syy siihen, että tämä on tehty.

Tirronen ei kerro millainen määrä lääkkeitä anastettiin. Arviolta noin puolet anastetuista lääkkeistä on saatu takavarikoitua. Noin puolet on jäänyt kadoksiin.

Tirrosen mukaan osa lääkkeistä on erittäin vaarallisia.

Tapauksen esitutkinta on loppusuoralla.

– Pyrimme siihen, että tutkinta olisi helmikuun alkupuolella syyttäjällä. Jos tulee muita kiireellisempiä asioita, se voi viivästyä.

Kun poliisi kertoi murrosta marraskuussa, se pyysi kansalaisilta apua valvontakameran kuvissa olevien henkilöiden tunnistamisessa.

Tirrosen mukaan yleisöltä tulleet vihjeet olivat merkityksellisiä tapauksen selvittämisessä.