"Niille, jotka jäävät toimintaan, tämä on elämäntapa" — Meripelastusseura Etelä-Saimaan miehistö harjoittelee pelastamista lähes ympärivuotisesti ja lämpimällä ryhmähengellä

Halu auttaa on ollut aina. Meripelastusseura Etelä-Saimaan miehistöön kuuluva Toni Relander uskoo saaneensa auttamishalun äidinmaidon mukana.

— Haluan auttaa ihmisiä, ja olen oikeastaan aina ollut sellainen.

Päällystöön kuuluva Toni Kolhonen taas on meripelastaja kolmannessa polvessa.

— Pelastustoiminta ja kaikki siihen liittyvä on aina kiinnostanut. Hyvä puoli on sekin, että pääsee liikkumaan vesillä hyvällä kalustolla.

Muillekin miehistön jäsenille veneily ja etenkin Saimaa ovat aina olleet rakkaita asioita.

— Tosin joskus toimintaamme tulee mukaan sellaisiakin, jotka eivät ole ikinä olleet veneessä. Eikä sillä ole väliä. Koulutuksemme alkaa siitä, että miten pysyt veneen kannella ja jos tiput, miten pitää toimia, Kolhonen kertoo.

Meripelastusseura Etelä-Saimaa turvaa vapaaehtoisvoimin eteläisen Saimaan veneilijöiden ja vesilläliikkujien turvallisuutta ja auttaa tarvittaessa.

Avovesikaudella yhdistyksen alukset ovat koko ajan valmiudessa. Kuluvalla kaudella meripelastusseura Etelä-Saimaalla on ollut noin 30 pelastustehtävää.

— Kuluva kausi on ollut rauhallisempi. Viime kaudella oli noin 70 tehtävää, Kolhonen kertoo.

Miehistö kertoo, että kesän 2018 vilkkaus johtui muun muassa erityisen hyvästä veneilysäästä.

— Hyvällä säällä lähtee liikkeelle myös sellaisia veneilijöitä, jotka harvemmin liikkuvat vesillä. Taidot ja varusteet eivät aina ole viimeisen päälle, Kolhonen sanoo.

Meripelastusseuran avunsaajista suurin osa on huviveneilijöitä, joiden matka katkeaa veneen tekniseen vikaan tai merimiestaitojen puutteeseen.

Kai Skyttä Meripelastusseura Etelä-Saimaa on valmiudessa koko avovesikauden. Miehistöön kuuluville vapaaehtoisille Outi Kolhoselle, Toni Relanderille, Toni Kolhoselle, Matias Turuselle, Eero Schermanille ja Elias Altarriballe (edessä) auttaminen on elämäntapa.

Kaikki asiakkaat eivät ole selvinneet hengissä. Onneksi harvoin sattuu vakavasti. - Elias Altarriba

Joskus pelastustehtävät menevät miehistön ihon alle. Suurin osa seuran tehtävistä on rauhallisia, mutta miehistö on myös etsinyt hukkuneita ja kuljettanut vakavasti loukkaantuneita saarelta mantereelle.

— Kaikki asiakkaat eivät ole selvinneet hengissä. Onneksi harvoin sattuu vakavasti, kertoo seuran puheenjohtaja Elias Altarriba.

Miehistö harjoittelee pelastustehtäviä lähes ympärivuotisesti. Harjoituksiin kuuluu esimerkiksi ensiaputaitojen ja erilaisten veneiden avustustehtävien opettelua.



Hiljattain 50 vuotta täyttäneen seuran tukikohta ja alusten asemapaikka sijaitsee Lappeenrannan satamassa, Rapasaaren vanhassa asemarakennuksessa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

— Me olemme vähän kuin vesien VPK, Kolhonen luonnehtii.

Miehistö kuvailee yhteishenkeään hyväksi ja vahvaksi. Keskimääräinen seuran jäsenen palvelusikä on nelisen vuotta.

— Niille, jotka jäävät toimintaan vuosiksi, tämä on elämäntapa, Altarriba sanoo.

Jos mielii meripelastusseuran miehistöön, hakijan pitää olla perusterve sekä hänellä täytyy olla värinäkö, uimataito ja ikää vähintään 16 vuotta. Myös suomen kielen taito vaaditaan, jotta kommunikointi miehistön kanssa onnistuu mutkattomasti.

Kai Skyttä Meripelastusseura Etelä-Saimaan tukikohta ja alusten asemapaikka sijaitsee Lappeenrannan satamassa, Rapasaaren vanhassa asemarakennuksessa.





Meripelastusseura Etelä-Saimaan kolme vinkkiä vesille:

1 | Muista pelastusliivit itsellesi ja muille veneessä oleskelijoille.

2 | Huolehdi veneestä, varusteista ja navigointitaidoista.

3 | Jätä kaljat rannalle. Älä mene päihtyneenä vesille.

Meripelastusseura Etelä-Saimaan miehistöä on mukana Lappeenrannan satamatorilla Muikku- ja pottu -markkinoilla 14.–15. syyskuuta. Seura rekrytoi uusia vapaaehtoisia miehistön jäseniä 23. syyskuuta kello 18 Rapasaaren asemalla.