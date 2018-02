Pitkä perinne murtuu Ruokolahdella: Kunnanjohtaja valitaan nyt sisäpiirin ulkopuolelta, lue ehdokkaiden esittelyt tästä Kärkikahinoissa enää neljä hakijaa yhden vetäydyttyä. Mukana muun muassa entinen pappi ja rock-muusikko sekä 28-vuotias uraohjus. ”Luotamme valinnassa puhtaasti maalaisjärkeen,” sanoo Taina Paananen. Minna Mäkinen Ruokolahdelle haetaan kuntalaisten johtajaa, joten eivätköhän kuntalaiset osaa hoitaa valinnankin ihan itse. Tähän lopputulokseen tuli kunnanhallitus, kertoo puheenjohtaja Taina Paananen (kesk.). Arkistokuva kirkonkylän koulun peruskiven muurauksesta.

Kun Imatra valitsi viime vuonna uutta kaupunginjohtajaa, paljon painoa annettiin ulkopuolisen konsultin kärkiehdokkaista tekemälle arvioinnille.

Sen sijaan Ruokolahdella on päätetty luottaa omien päättäjien arviointikykyyn.

Prosessi on hyvin erilainen kuin edellisiä kunnanjohtajia Vesa Jäppistä ja Antti Pätilää valittaessa. Kummankin valinta oli käytännössä etukäteen valmiiksi sovittu.

Ainakin toistaiseksi uutta kunnanjohtajaa haetaan puhtaasti omin voimin, ilman psykologisia testejä tai muuta ulkopuolisten konsulttien apua, kertoo Ruokolahden kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen (kesk.).

— Ihan mennään ruokolahtelaisella konsulttitoimistolla, eli kunnanhallituksen pöydän ääressä istuvilla henkilöillä sekä perussuomalaisten Harri Ahosella, Paananen naurahtaa.

Nämä henkilöt vastaavat kunnanjohtajaehdokkaiden haastatteluista.

Konsultit tyrkyttäneet palvelujaan

Yrityksen puutteesta konsulttien sivuuttaminen ei ainakaan johdu. Paanasen mukaan useat ulkopuoliset tahot ovat tarjoutuneet auttamaan kunnanjohtajan valinnassa.

Toistaiseksi vastaus on kiitos ei.

Ansioluettelot, suositukset ja haastattelut riittävät, kun johtajaa etsitään pieneen maalaiskuntaan, Paananen sanoo.

— Luotamme puhtaasti maalaisjärkeen, meidän omaan arvioon.

Asiasta kyllä keskusteltiin kunnanhallituksessa, kun 19 hakijaa laitettiin viime maanantaina paremmuusjärjestykseen, Paananen jatkaa. Koska kunnanhallitus oli varsin yksituumainen siitä mitä halutaan ja haetaan, langat päätettiin pitää omissa käsissä.

— Ajateltiin, että selviydymme haastatteluistakin, Paananen kertoo.

Haastattelurinkiin kuuluu koko kunnanhallitus eli Taina Paanasen lisäksi Esko Ijäs (sd.), Timo Kärki (kok.), Päivi Kosunen (kesk), Tomi Raijas (kesk), Timo Salmisaari (sd.) ja Jenna Vertanen (sd.). Poliittisen edustavuuden nimissä joukkoa vahvistettiin vielä yhdellä ulkopuolisella, eli perussuomalaisten edustajalla.

Valtteri Väyrynen vetäytyi

Haastattelut järjestetään ensi maanantaina 19. helmikuuta. Viidestä haastatteluun kutsutusta mukana on enää neljä, sillä Pielaveden hallinto- ja sivistysjohtaja Valtteri Väyrynen jätti leikin kesken.

— Väyrynen ilmoitti, ettei osallistukaan haastatteluun. Mitään erityistä syytä hän ei kertonut, kertoo Ruokolahden hallintojohtaja Susanna Kaskinen.

Haastateltavat ovat Lappeenrannan sidosryhmäjohtaja Johanna Väyrynen Imatralta, Imatran talous- ja rahoitussuunnittelupäällikkö Raikko Törönen Ruokolahdelta, virkavapaalla oleva Kiuruveden kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen ja Haapaveden vs. hallintojohtaja Pia Harmokivi Orimattilasta.

Valtuusto sanoo viimeisen sanan

Taina Paanasen mukaan maanantaina jatkoon valitaan todennäköisesti 2–3 hakijaa.

Sitten pallo siirtyy kunnanvaltuustolle, joka pääsee tenttaamaan loppusuoralle yltäneet ehdokkaat 5. maaliskuuta. Kunnanjohtaja valitaan samana iltana.

Molemmat aiemmat kunnanjohtajat olivat myös valmiiksi etukäteen kaikille tuttuja. Tällä kertaa kärkiehdokkaat ovat sen sijaan kunnan sisäpiirin ulkopuolelta.

— Tietyllä tapaa historia muuttuu, jos tästä porukasta kunnanjohtaja tulee. Asiasta keskusteltiin, mutta ei se ole kynnyskysymys. Uusien tuulien ja näkökulmien tuominen kuntaan on oikein tervetullutta, Paananen sanoo.

Ohessa kaikkien kunnanjohtajaehdokkaiden esittelyt:

Pia Harmokivi

54-vuotias Pia Harmokivi valmistui hallintotieteiden maisteriksi 2017. Taskussa ovat entuudestaan myös teologian maisterin, erityistason psykoterapeutin, diakonissan ja sairaanhoitajan paperit.

Harmokivi on työskennellyt urallaan muun muassa leikkaussalihoitajana, sairaalapappina ja perheneuvojana. Tällä hetkellä hän toimii Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Haapaveden vs. hallintojohtajana. Koti on kuuden tunnin ajomatkan päässä Orimattilassa, jossa aviomies viljelee sukutilaa. Lapset ovat jo aikuisia.

Kokemusta on myös kotikunnan kunnallispolitiikan johtotehtävistä. Harmokivi edusti kristillisdemokraatteja, mutta ei kuulu enää mihinkään puolueeseen. Johtajana hän kuvaa itsenään ihmisläheiseksi. Arvostaa maaseutua ja kylien kulttuuria.

Tuomo Sallinen

28-vuotias oikeustieteen maisteri Iisalmesta. Valittiin vain 25-vuotiaana Kiuruveden kaupunginsihteeriksi ja samalla kunnanjohtajan varamieheksi. On parhaillaan virkavapaalla ja auskultoimassa varatuomariksi.

Haki Ruokolahdelle kahdesta syystä. Haluaa kehittyä ammatillisesti sekä asettua Etelä-Karjalaan. Mukana muuttaisi Joutsenosta kotoisin oleva varatuomari-kihlattu. Kiinnostunut eritoten Saimaasta ja sen merkittävästä potentiaalista matkailussa.

Harrastaa kalastusta, retkeilyä, kirjoittamista ja liikuntaa.

Johtajana mielestään asiantunteva, määrätietoinen ja kuunteleva. Kasvoi 17-lapsisessa perheessä. Kuvailee vanhempiaan liberaaleiksi lestadiolaisiksi. Ei ole itse lestadiolainen tai minkään puolueen jäsen.

Raikko Törönen

43-vuotias tradenomi. Syntyisin Imatralta, asunut vuodesta 2014 Ruokolahdella. Osti aviovaimonsa kanssa Laamalan entisen koulun, jonka remontoivat asuinkäyttöön. Yksi lapsi aiemmasta liitosta.

Työskennellyt Imatran kaupungilla eri tehtävissä vuodesta 2013. Nykyinen nimike on talous- ja rahoitussuunnittelupäällikkö, kokee leipälajikseen juuri kuntatalouden suunnittelun. Hyväksyttiin viime syksynä opiskelemaan Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon tietojohtamisen koulutusohjelmaan.

Harrastaa trialthonia sekä rakentamista ja remontointia. Entinen rockmuusikko. Toimi Mokoman rumpalina, kunnes kyynärpäävamma pakotti lopettamaan.

Haki kuntajohtajan paikkaa, koska haluaa edetä urallaan ja päästä vaikuttamaan kotikuntansa asioihin. Ei kuulu mihinkään puolueeseen.

Johanna Väyrynen

Imatralainen 43-vuotias diplomi-insinööri ja metsätalousinsinööri. Työskentelee Lappeenrannan sidosryhmäjohtajana. Tätä ennen pitkä ura Lappeenrannan elinkeino- ja yrityspalveluyhtiö Wirmassa. Työskennellyt myös Kareltekilla sekä Imatran kaupungilla 2000-luvun alussa vuorovaikutuksen kehittäjänä.

Kotoisin Porista. Asunut Imatralla vuodesta 2004. Perheessä aviomies ja kolme lasta. Harrastaa juoksua ja muuta liikuntaa ja mm. geokätköilyä. On johtajana lähestyttävä, ennakoiva, avoin ja keskusteleva.

Haki kunnanjohtajaksi, koska uudet haasteet ja kuntakentän suuret muutokset kiinnostavat. Numerojen valossa uskoo Ruokolahden pärjäävän itsenäisenä kuntana jatkossakin, jos päättäjät tätä haluavat.