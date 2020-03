Korona on hiljentänyt Lappeenrannan ravintoloita, mutta ovet aiotaan pitää auki kunnes kielletään – "Kaikki keinot käyttöön, jotta hommia saadaan jatkettua"

Hallitus valmistelee parhaillaan ravintoloiden sulkemista koronan takia. Lappeenrantalaisissa ravintoloissa toivotaan, että mahdollisuus noutomyyntiin ja kotiinkuljetuksiin pysyy.

Kolme kiveä -yhtiö pyörittää Lappeenrannassa Tang Capitalia, Kitcheniä ja Wanhaa Makasiinia. Tilausravintolana toimiva Wanha Makasiini on nyt kiinni, sillä kaikki yritystapahtumat ja muut tilaukset on peruttu, Kolmen kiven kehitysjohtaja Mikko Kinnari kertoo.

Tang Capital ja Kitchen ovat auki.

– Me haluamme tarjota asiakkaalle paikan, jossa he voivat käydä syömässä ja hakea ruokaa tutusta ravintolasta ja sitä kautta tukea meidän liiketoimintaamme.

– Me pidämme auki ravintoloitamme niin kauan, kunnes viranomaiset sen kieltävät.

Wolkoffilla lomautuksia ja rajoitettu aukiolo

Myös Ravintola Wolkoff aikoo pitää ovensa auki mahdollisimman pitkään, vaikka asiakasmäärät ovat viime päivinä pienentyneet huomattavasti.

– Meillä on ollut aika rauhallista, yrittäjä Sirja Ojala sanoo.

Wolkoffin henkilökunta on lomautettu, ja lounasaikaan töissä ovat yrittäjät. Illan aukioloista on luovuttu, mutta viini- ja olutkellari oli vielä viime viikonloppuna auki.

– Siellä ei kuitenkaan ollut ihan hirveää asiakasvirtaa. Vaikuttaa siltä, että laitamme sen kiinni, Ojala kertoo.

Mika Strandén Vaikeuksissa oleva ravintola-ala toivoo taloudellista tukea. Arkistokuva.

Yrityksiä pitää tukea

Jotkut ravintoloitsijat ovat toivoneet, että viranomaiset määräisivät heidät sulkemaan, jotta he saisivat vakuutuksestaan korvauksia. Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoi STT:lle, että ravintola-ala noudattaisi sulkemiskäskyä mukisematta.

Jos viranomaiset määräävät baarit, kahvilat ja ravintolat sulkemaan koronavirustilanteen vuoksi, yrityksille pitäisi jättää mahdollisuus myydä annoksia asiakkaille mukaan, Kinnari sanoo.

– Että ruokaa voi hakea ravintolasta tai me toimitamme sitä, ettei elinkeinoa kokonaan ajeta alas.

Samalla pitäisi linjata toimia, miten sulkemaan joutuneita yrityksiä tuetaan. Jo kerrotut tukitoimet perustuvat Kinnarin mukaan siihen, että yritykset turvaisivat toimintansa jatkumisen lainaamalla rahaa pankeilta.

– Ravintola-ala tarvitsee muitakin tukitoimia, että saadaan turvattua työpaikat. Pitää muistaa, että ravintola-ala on iso työllistäjä.

Kinnarin mukaan esimerkiksi työnantajamaksujen tai veromaksujen huojentaminen auttaisivat alan yrityksiä.

Suurin osa syö annoksensa yhä ravintolassa

Kolmen kiven ravintoloissa asiakasmäärät ovat pudonneet selvästi normaalista koronavirustilanteen vuoksi.

– Tähän vallitsevaan tilanteeseen nähden määrät ovat ihan kohtuullisia, Kinnari sanoo.

Ravintolaruokailu painottuu lounasaikaan, ja suurin osa asiakkaista syö annoksensa ravintolassa.

– Take away -ruuan voimakasta kasvua ei vielä ole ollut. 80 prosenttia asiakkaista syö ruokansa paikan päällä, mutta take away kasvaa koko ajan.

– Tässä on reilu viikko menty nyt päivä kerrallaan ja seurattu tilannetta.

Wolkoff on ottanut käyttöön noutopalvelun, jossa ruokaa voi hakea ravintolasta mukaan. Wolkoffilla on mietitty myös ruoan kotiinkuljetusta vaihtoehdoksi, jos ravintolat eivät saa rajoituksien vuoksi ottaa asiakkaita sisään.

– Nyt otetaan kaikki keinot käyttöön, jotta saadaan jatkettua hommia, Sirja Ojala sanoo.