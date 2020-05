Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen hakee Kiteen kaupunginjohtajaksi – Virkaan on 27 hakijaa, mukana myös Jussi Stoor ja Hanna-Kaisa Lähde

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen hakee Kiteen kaupunginjohtajaksi.

Paikka avautuu, kun nykyinen kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen jää eläkkeelle.

Huuskonen on johtanut Parikkalaa pian kuusi vuotta. Koulutukseltaan 60-vuotias Huuskonen on yleisesikuntaupseeri. Huuskonen on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentajana ja raja- ja merivartiokoulun johtajana Imatralla.

Rajavartiolaitokselta eläköitynyt Huuskonen on sotilasarvoltaan eversti.

Huuskonen pyrki eduskuntaan vuoden 2019 vaaleissa kokoomuksen listoilta. Huuskonen oli aiemmin tarjolla myös Imatran kaupunginjohtajaksi.

Kiteen kaupunginjohtajuus kiinnosti, sillä hakijoita oli 27.

Joukossa ovat myös entinen Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor ja nykyisin Kotkassa asuva Hanna-Kaisa Lähde.

Lähde on kotoisin Joutsenosta ja työskentelee lappeenrantalaisen kansanedustaja Hanna Holopaisen (vihr.) eduskunta-avustajana.