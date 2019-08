Lappeenrannan Valtakadun ja Anni Swanin kadun kulmassa sijaitsevaa Tolppagrilliä ollaan avaamassa. Grilli on tarkoitus avata viikonloppuna 6.—7. syyskuuta järjestettävän art@bars -tapahtuman yhteydessä.

Ravintola Kukon omistajan Veli Sinkon mukaan Tolppagrillin tiloihin on tehty viime viikkojen aikana pientä remonttia. Kukko on tunnettu myös nimellä Old Cock. Grillin avaaminen syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna on varmistunut vasta viime päivinä.



— Täällä on paikat vähän repsottaneet, ja olemme halunneet laittaa ne kuntoon.



Sinkko kertoo, että Tolppagrillin omistajalla on ollut elintarvikeluvat kunnossa koko ajan, joten grillin avaaminen on mahdollista. Grilli on ollut viimeksi avoinna tammikuussa vuonna 2018.



Idea Tolppagrillin eloon herättelystä tuli jokin aika sitten Sinkolta.

— Tämä on tavallaan tällainen ikään kuin kulttuuriteko. On kiva, että tällainen paikka saadaan auki juuri tuohon viikonloppuun.

Lisäksi myös ravintola Kukon alakertaan on tehty remonttia. Paikan avajaisia vietetään yhtä lailla syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Kai Skyttä Veli Sinkon mukaan art@bars -viikonloppuna Tolppagrillillä on tarjolla paikallisia tuotteita.

Art@bars -viikonloppuna Tolppagrillin on tarkoitus olla auki iltapäivästä aamuviiteen. Sinkon mukaan valikoima tulee kuitenkin olemaan nykyisin grillin ulkoseinällä olevaa listaa suppeampi. Kyseisenä viikonloppuna Tolpalla on tarjolla paikallisten yrittäjien, kuten Kesämäen leipomon, Lehmus Roasteryn ja Tilateurastamo Ikosen tuotteita.

Sinkko kertoo, että grillin jatkoa katsotaan puhtaasti syyskuun ensimmäisen viikonlopun perusteella. Sinkon mukaan Kukolla ei ole ykkösintressinä alkaa pyörittää Tolpan toimintaa, mutta mikäli sen avoinna pitäminen näyttää järkevältä, Kukon henkilökunta vastannee toiminnasta ainakin alkuun. Sinkon mukaan Tolppagrillin kiinteistö on tällä hetkellä myynnissä.