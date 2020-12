Rekka suistui Kuutosteiltä Rautjärvellä tiistaina aamulla. Onnettomuus tapahtui Kangaskosken liittymästä reilut kaksi kilometriä Koitsanlahden suuntaan.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudesta ei aiheutunut henkilö- tai ajoneuvovahinkoja.

– Rekka on liukunut tien sivuun, mutta on pyörillään. Keli on todella haastava, sillä jäätävää tihkua sataa, kertoo päivystävä palomestari Markus Kuosmanen.

Onnettomuuspaikalla toinen ajokaista oli suljettuna vielä kello 9.45 aikaan. Pelastuslaitos ohjaa paikalla liikennettä.

– Tällä hetkellä odotetaan hinausautoa. Menee vielä jonkin aikaa, että rekka saadaan nostettua takaisin tielle, Kuosmanen sanoo.

Hälytys onnettomuudesta tuli kello 8.21.