Öljyläikät hävisivät Joutsenon venelaiturin luota — Yöllä asennetut imeytyspuomit keräsivät öljyn pois veden pinnalta

Joutsenon venelaiturin edustalla yöllä havaittu öljy on imeytynyt pelastuslaitoksen imeytyspuomiin lauantain aikana. Päivystävä palomestari Kari Ahonen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että hälytys öljyvahingosta tuli kello 23 jälkeen, jolloin oli jo pimeää.

Pelastuslaitos keräsi öljyä pois ja puomitti alueen.

Tarkastus paikan päällä lauantaina osoitti, että öljy, jota oli ollut pieninä lauttoina laajalla alueella, oli imeytynyt tai haihtunut kokonaan. Myöskään rannoilta ei löytynyt enää päivänvalossa merkkejä öljyvahingosta.

Ahosen mukaan on todennäköistä, että joku on laskenut veneestä pilssivesiä venelaiturin luona. Pilssivesi on aluksen pohjalle tihkunutta vettä, johon on sekoittunut öljyä.