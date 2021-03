Eksote kertoo 29 uudesta koronatartunnasta Etelä-Karjalassa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) mukaan tartuntoja on nyt yhteensä 667 koko epidemian ajalta.

Kaikki tartunnat eivät kuitenkaan ole peräisin yhdeltä päivältä: Eksoten koronavirus lukuina -sivun mukaan maanantaina tuli ilmi 17 positiivista testitulosta.

Eksoten ylilääkäri Sami Raasakan mukaan tiistainen tapauspiikki johtuu pitkälti tilastoviiveestä. Tietoja positiivisista testituloksista on ohjautunut väärin sähköpostijärjestelmässä.

– On ollut teknisiä ongelmia saada tietoja muilta paikkakunnilta. Sähköpostijärjestelmä on ohjannut niitä roskapostiin, josta ne on pitänyt kaivaa.

Tiistaina Eksoten taulukkoon lisättiin kuusi tartuntaa perjantaille ja kuusi lauantaille. Näin ollen uusia tartuntoja tuli ilmi yhteensä 29.

Viime perjantain 24 positiivista koronatulosta on suurin määrä tartuntoja yhtenä päivänä Eksoten alueella.

– Mitään katastrofia ei onneksi ole. Aika normaalia, päiväkohtaisia tapauksia on tullut ilmi viime ajat kymmenen ja kahdenkymmenen väliltä.

Altistumispaikkalistalle kuntosali ja elektroniikkaliike

Tartuntalähteet ovat edelleen pitkälti perhe- ja kaveripiirissä. Viime aikojen tartunnoista noin 40 prosenttia on ollut karanteenissa, ja altistus on tiedetty. Useimmilla se on perhealtistus tai kyse on ystäväkontakteista. Aina löytyy myös altistuneita, jotka eivät ole olleet karanteenissa.

Eksote on lisännyt listaan mahdollisista altistumispaikoista sellaisia paikkoja, joissa tiedetään oleskelleen koronapositiivisen henkilön sen verran pitkään, että hän on voinut altistaa muita, ja joissa on voinut oleskella isompi joukko muita ihmisiä.

Altistumispaikkalistalla on nyt kuntosali Syke Training Center Lappeenranta. Eksoten mukaan siellä on voinut altistua koronavirukselle keskiviikkona 10. maaliskuuta kello 19–20.30 sekä torstaina 11. maaliskuuta kello 16.30–18.

Lappeenrannan Gigantissa on voinut altistua koronavirukselle tiistaina 9. maaliskuuta.

Raasakan arvion mukaan tuoreista tautitapauksista 70–80 prosenttia on muuntoviruksen aiheuttamia, vaikka varianttien todentaminen tapahtuukin viiveellä.

Näytteitä otetaan päivittäin noin 450

Sairaalahoidossa on Eksoten mukaan kahdeksan potilasta.

18. helmikuuta jälkeen Eksoten alueella on tullut ilmi 326 koronatartuntaa. Se on noin 49 prosenttia kaikista epidemia-ajan tartunnoista.

Maanantaina koronavirusnäytteitä otettiin Eksoten mukaan 447. Myös viime viikon lopulla koronanäytteitä otettiin 450:n molemmin puolin.

Muokattu kello 10.45. Lisätty ylilääkäri Sami Raasakan kommentit.

Uutinen päivittyy.