Lappeenrannan Upseerikerhon keittiömestari Ulla Liukkonen kutsuttiin Kokkien maailmanliiton kunniajäseneksi – Kunnianosoitus on harvinainen etenkin naiskokille

Ulla Liukkoselle on myönnetty maailman keittiömestariliiton The World Association of Chefs Societies -yhdistyksen kunniajäsenyys.

– Maailmanliiton elinikäinen kunniajäsenyys on korkein huomionosoitus, minkä keittiömestari voi saada kollegoiltaan, Suomen Keittiömestarit ry:stä kerrotaan tiedotteessa.

Upseerikerhon keittiömestarina Lappeenrannassa työskentelevä Liukkonen on aktiivinen alansa luottamustehtävissä. Hän on toiminut Suomen Keittiömestarit ry:n puheenjohtajana vuodesta 2008 alkaen.

Yhdistyksen varapuheenjohtajan Petri Selanderin mukaan Liukkosen saama tunnustus myönnetään tiukkojen valintakriteerien pohjalta, joita ovat esimerkiksi jäsenmaiden tuki hakijalle sekä ansiokas toiminta oman maan keittiömestariliiton sekä Worldchefsien hyväksi.

Suomesta maailmanliiton kunniajäseniksi on kutsuttu aiemmin Osmo Norha vuonna 1974 ja Martti Lehtinen vuonna 2006. Liukkonen on siis ensimmäinen suomalainen nainen, joka on kutsuttu maailmanliiton kunniajäseneksi.