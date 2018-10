Taipalsaaren kunnanjohtajaksi hakeneista haastatellaan ensi viikolla Kari Kuuramaa ja Jussi Teittinen

Muun muassa Mäntyharjun kunnanjohtajana työskennellyt Jussi Teittinen haki Taipalsaaren kunnanjohtajaksi.

Taipalsaaren kunnanjohtajaksi hakeneista haastatellaan Kari Kuuramaa ja Jussi Teittinen.

Taipalsaaren kunnanhallitus päätti asiasta yksimielisesti kokouksessaan tiistaina illalla, kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen (kesk.) kertoo.

— Olen juuri soittanut heille, ja he hyväksyivät kutsun. He tulevat tänne haastateltavaksi ensi viikolla, Pitkänen sanoo.

Haastattelujen perusteella päätetään, miten asiassa edetään, Pitkänen lisää.

Kuuramaa on tällä hetkellä eteläsavolaisen Enonkosken kunnanjohtaja. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Teittinen puolestaan on hallintotieteiden maisteri ja työskentelee konsulttiyhtiö Tamorassa. Aiemmin hän on ollut kunnanjohtajana Tuusniemellä ja Mäntyharjussa sekä Heinolan kaupunginjohtajana.

Kunnanjohtajan hakuaika päättyi 12. lokakuuta ja hakemuksia tuli kaikkiaan kuusi.

Haastateltavien lisäksi paikkaa hakivat diplomi-insinööri Jarmo Härkönen, kauppatieteiden maisteri Timo Kiviaho, sairaanhoitaja YAMK Eira Leino ja kauppatieteiden maisteri Tomi Sillanvuo.

Kunnanjohtaja lähti kesäkuussa

Taipalsaaren kunnanjohtajan virka jäi avoimeksi kesäkuussa, kun Jari Willman irtisanoutui tehtävästään. Kunnanhallitus päätti loppukesällä lykätä hakuprosessin aloitusta siihen saakka, kunnes eduskunta olisi päättänyt maakunta- ja sote-uudistuksen kohtalosta.

Hallintojohtaja Johanna Mäkelän piti toimia vt. kunnanjohtajana ainakin joulukuuhun saakka. Hänet kuitenkin valittiin Lemin uudeksi talous- ja hallintojohtajaksi.

Taipalsaaren tilanne on tukala, sillä kunnan on säästettävä kaksi miljoonaa euroa seuraavan parin vuoden kuluessa. Kunnantalolla järjestettiin maanantaina tilaisuus kuntalaisille, jossa kerrottiin taloudellisesta tilanteesta.

