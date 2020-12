Etelä-Karjalassa ei varmistunut yhtään uutta koronavirustartuntaa keskiviikkona

Etelä-Karjalassa ei keskiviikkona tullut tietoon yhtään uutta koronavirustartuntaa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) sivujen mukaan tartuntojen kokonaismäärä koko epidemian ajalta on 220.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kirjasi keskiviikkona koronaseurannassaan yhden uuden tartunnan Imatralle, jossa niitä on nyt koko epidemian ajalta 59. Muihin Etelä-Karjalan kuntiin ei tullut lisää kirjauksia.

Viime viikolla varmistettuja tartuntoja oli Eksoten alueella kolmisen kymmentä, mutta tällä viikolla tapaukset ovat rauhoittuneet muutamaan. Maanantaina sekä tiistaina koronavirusnäytteitä otettiin Eksoten alueella runsaat 300 kumpanakin päivänä, joista maanantaina otetuista näytteistä varmistui kaksi positiivista.

Etelä-Karjala on epidemian kiihtymisvaiheessa.

Suomessa on keskiviikkona raportoitu 367 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahdessa viikossa on raportoitu 5 352 tartuntaa. Tämä on 728 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on raportoitu 924 vähemmän kuin aiemmalla seitsemän päivän jaksolla.

Yhteensä koronavirustartuntoja on Suomessa todettu 34 084.

Uutista päivitetty 23.12. kello 12.14 THL:n tiedoilla.